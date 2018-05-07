Министр обороны России Сергей Шойгу сохранит свой пост в правительстве — эксперт

Москва, 7 мая. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сохранит свой пост в обновленном российском правительстве, состав которого будет объявлен через несколько дней после сегодняшней инаугурации президента Владимира Путина. С таким прогнозом выступил политолог, аналитик Федерального агентства новостей Олег Щукин.

«Работа министра обороны Российской Федерации не раз высоко оценивалась президентом, — пояснил эксперт. — Это одно из немногих ведомств в нашей стране, успешная деятельность которого видна невооруженным глазом целой стране. Речь идет не только о благоприятном ходе нашей сирийской кампании или молниеносной крымской операции, но и в целом о блестящем состоянии нашей Армии и Флота, отвечающим вызовам времени».

Вооруженные силы РФ сегодня сильны как никогда прежде, добавил аналитик. Не случайно во время своей инаугурации Владимир Путин особо отметил, что «безопасность и обороноспособность страны надежно обеспечены», пообещав и впредь «уделять этим вопросам необходимое постоянное внимание».

11 декабря 2017 года на авиабазе «Хмеймим» в Сирии Владимир Путин заявил: «За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов». Президент выразил благодарность российским военнослужащим, с честью выполнявшим боевые задачи в Сирии, и подчеркнул:

«Свой основной экзамен на верность отчизне воин сдает именно в условиях боевых действий, сопряженных с огромным риском для жизни и здоровья. Здесь, в Сирии, вдали от родных рубежей, вы выполняете именно эту задачу — защищаете нашу страну».

Генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу был назначен министром обороны Российской Федерации 6 ноября 2012 года. С его приходом в войсках резко выросла интенсивность боевой подготовки, качество и количество учений всех уровней, на порядок увеличилось число внезапных проверок боеготовности.

При этом министре в ВС РФ были созданы Силы специальных операций и Объединенное стратегическое командование «Северный флот» (Арктические войска), а в вузах без военных кафедр введены научные роты. Сергей Шойгу неизменно возглавлял рейтинг российских министров, составленный по социологическим опросам граждан.

Сразу после вступления Владимира Путина в должность президента 7 мая 2018 года, в соответствии с Конституцией РФ, члены правительства в полном составе подали в отставку. С этого момента и вплоть до объявления нового состава высшего исполнительного органа страны федеральные министры будут работать в качестве исполняющих обязанности. Собеседник ФАН не сомневается, что Сергей Шойгу будет вновь назначен президентом на пост министра обороны и продолжит руководить ключевым силовым ведомством Российской Федерации.