В России могут сузить полосы дорожного полотна

Москва, 7 мая. Проект предварительного национального стандарта «Дорожная разметка», согласно которому предложено сужение полос дорожного полотна для снижения аварийности и увеличения пропускной способности трасс, почти готов к рассмотрению.

Согласно проекту предварительного национального стандарта (ПНСТ) было предложено сужение ширины полос на дорожном полотне до 3–3,25 м в населенных пунктах и до 3,25–3,5 м на магистралях за городом. Также будет увеличена толщина разметки, обозначающая повороты. Разработчики уверены, что внесенные изменения помогут снизить аварийность и увеличить пропускную способность трасс.

«Выбирая участки трасс для сужения полос, власти должны подумать об удобстве для движения разных типов авто — в том числе грузовиков и джипов», — сообщил газете «Известия» эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин.

В Минтрансе рассказали, что проект пока не поступал на рассмотрение в ведомство. Росстандарт отметил, что проект будет рассмотрен после официального поступления документа на утверждение.

Эксперимент с сужением полос уже несколько раз проводился в Москве, где изменения претерпели и вылетные магистрали. Что позволило увеличить количество полос и создать новые парковочные места. Также, с 28 апреля 2018 года в России был введен новый тип дорожной разметки (так называемая «вафельная разметка» на перекрестках).