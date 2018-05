Русский лимузин, Шредер возле Медведева и загадочная Поклонская: что обсуждают в соцсетях после инаугурации Путина

Главной темой для обсуждения в соцсетях сегодня стала инаугурация Владимира Путина. О том, что думают по этому поводу пользователи, читайте в обзоре Федерального агентства новостей.

Многие пользователи соцсетей отметили торжественность состоявшейся 7 мая 2018 года церемонии вступления президента в должность.Особый эффект произвел приезд Владимира Путина в Кремль на инаугурацию на российском лимузине «Кортеж».

А в паблике «Наш Челябинск» в Instagram сообщили, что «над лимузином для президентского кортежа трудились челябинцы — противоподрывные колеса (диски) были созданы на Челябинском кузнечно-прессовом заводе».

Для людей, которых пригласили на церемонию в Кремль, это стало важным событием в жизни.

Многие обратили внимание на забавное фото с депутатом Госдумы Натальей Поклонской, скучающей в ожидании начала церемонии.

Главред RT Маргарита Симонян тоже поспешила поделиться смешным фото, сделанным после инаугурации.

Отметим, что новшеством нынешней инаугурации стало общение главы государства с молодежью на Соборной площади, состоявшееся сразу после вступления в должность.

Пользователи соцсетей выделили среди гостей церемонии голливудского актера Стивена Сигала.

Необычным для иностранных пользователей показалось и присутствие на инаугурации Владимира Путина бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера.

«Бывший канцлер Германии Шредер так близок Путину, что стоит рядом с российским премьером на сегодняшней церемонии», — отметил в Twitter немецкий журналист Боян Панчевски.

So close is #Germany#s former Chancellor Schrder to #Putin that he stood next to the PM at the presidential oath ceremony today. Pic Sputnik/Reueters https://t.co/VuCGrQaYow pic.twitter.com/hm7QSWWGFa