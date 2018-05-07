Русский лимузин, Шредер возле Медведева и загадочная Поклонская: что обсуждают в соцсетях после инаугурации Путина
Главной темой для обсуждения в соцсетях сегодня стала инаугурация Владимира Путина. О том, что думают по этому поводу пользователи, читайте в обзоре Федерального агентства новостей.
Многие пользователи соцсетей отметили торжественность состоявшейся 7 мая 2018 года церемонии вступления президента в должность.Особый эффект произвел приезд Владимира Путина в Кремль на инаугурацию на российском лимузине «Кортеж».
«С 7 мая Владимир Путин будет передвигаться на президентском лимузине отечественного производства», — стало известно из телетрансляции.
А в паблике «Наш Челябинск» в Instagram сообщили, что «над лимузином для президентского кортежа трудились челябинцы — противоподрывные колеса (диски) были созданы на Челябинском кузнечно-прессовом заводе».
Инаугурация Президента прошла при помощи ЧКПЗ. Сегодня, 7 мая, Владимир Владимирович Путин приехал на инаугурацию в чёрном лимузине. Над лимузином для президентского кортежа трудились челябинцы - противоподрывные колеса (диски) были созданы на Челябинском кузнечно-прессовом заводе. #челябинск #chelyabinsk #chelly #нашчелябинск #nashchelyabinsk #инаугурация #президент #лимузин #кортеж #чкпз
«Инаугурация — событие знаковое. С этого дня начинается отсчет нового политического цикла, ожидание новых больших решений и перемен. О чем сегодня и сказал президент РФ Владимир Путин. Корабль под названием Россия идет вперед, несмотря на штормы, попытки раскачать его и остановить», — написал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
Инаугурация - событие знаковое. С этого дня начинается отсчет нового политического цикла, ожидание новых больших решений и перемен. О чем сегодня и сказал Президент РФ Владимир Путин. Корабль под названием Россия идет вперед, несмотря на штормы, попытки раскачать его и остановить— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 мая 2018 г.
Для людей, которых пригласили на церемонию в Кремль, это стало важным событием в жизни.
«К инаугурации готов!» — подписал свое фото в Instagram певец Олег Газманов.
«В Москве прошла церемония вступления в должность избранного президента России Владимира Путина. Глава государства принял присягу в присутствии сенаторов, депутатов, судей Конституционного суда, участников его предвыборной кампании и волонтеров. На церемонию было приглашено около пяти тысяч гостей. Приведу слова Владимира Путина, которые были обращены ко всем нам: «Каждому важно понять, что только наша активная включенность в дела страны будет умножать энергию обновления, что эту работу не сделает за нас никто, что ведущая сила преобразований — это все мы, граждане России. Чем больше людей, представителей любой профессии, любого социального статуса и уровня полномочий осознает значимость своей роли в улучшении жизни, тем эффективнее, быстрее будет наше движение вперед»», — подписал фотографии из Кремля депутат Госдумы Сергей Бидонько.
В Москве прошла церемония вступления в должность избранного президента России Владимира Путина. Глава государства принял присягу в присутствии сенаторов, депутатов, судей Конституционного суда, участников его предвыборной кампании и волонтеров. На церемонию было приглашено около пяти тысяч гостей. Приведу слова Владимира Путина, которые были обращены ко всем нам: «Каждому важно понять, что только наша активная включённость в дела страны будет умножать энергию обновления, что эту работу не сделает за нас никто, что ведущая сила преобразований – это все мы, граждане России. Чем больше людей, представителей любой профессии, любого социального статуса и уровня полномочий осознает значимость своей роли в улучшении жизни, тем эффективнее, быстрее будет наше движение вперёд. На фото с @timatiofficial и @evgenykuyvashev #инаугурация#путин#кремль
Многие обратили внимание на забавное фото с депутатом Госдумы Натальей Поклонской, скучающей в ожидании начала церемонии.
«Он ей не царь», — пошутили в микроблоге U.S. Democracy.
Он ей не царь. (С) Кононенко#Инаугурация pic.twitter.com/Qd3go0HD52— U.S. Democracy (@US_Democracy) 7 мая 2018 г.
Главред RT Маргарита Симонян тоже поспешила поделиться смешным фото, сделанным после инаугурации.
Самая смешная фотка ever. pic.twitter.com/j8gGinUZpg— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 7 мая 2018 г.
Отметим, что новшеством нынешней инаугурации стало общение главы государства с молодежью на Соборной площади, состоявшееся сразу после вступления в должность.
«Когда твоя жена лично смогла поздравить президента», — похвастался в соцсети Егор Григорьев.
Пользователи соцсетей выделили среди гостей церемонии голливудского актера Стивена Сигала.
Стивен Сигал на инаугурации президента России pic.twitter.com/xuf1rzOjR9— ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 7 мая 2018 г.
Необычным для иностранных пользователей показалось и присутствие на инаугурации Владимира Путина бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера.
«Бывший канцлер Германии Шредер так близок Путину, что стоит рядом с российским премьером на сегодняшней церемонии», — отметил в Twitter немецкий журналист Боян Панчевски.
So close is #Germany#s former Chancellor Schrder to #Putin that he stood next to the PM at the presidential oath ceremony today. Pic Sputnik/Reueters https://t.co/VuCGrQaYow pic.twitter.com/hm7QSWWGFa— Bojan Pancevski (@bopanc) 7 мая 2018 г.