Русский лимузин, Шредер возле Медведева и загадочная Поклонская: что обсуждают в соцсетях после инаугурации Путина

Главной темой для обсуждения в соцсетях сегодня стала инаугурация Владимира Путина. О том, что думают по этому поводу пользователи, читайте в обзоре Федерального агентства новостей.

Многие пользователи соцсетей отметили торжественность состоявшейся 7 мая 2018 года церемонии вступления президента в должность.Особый эффект произвел приезд Владимира Путина в Кремль на инаугурацию на российском лимузине «Кортеж».

«С 7 мая Владимир Путин будет передвигаться на президентском лимузине отечественного производства», — стало известно из телетрансляции.

А в паблике «Наш Челябинск» в Instagram сообщили, что «над лимузином для президентского кортежа трудились челябинцы — противоподрывные колеса (диски) были созданы на Челябинском кузнечно-прессовом заводе».

«Инаугурация — событие знаковое. С этого дня начинается отсчет нового политического цикла, ожидание новых больших решений и перемен. О чем сегодня и сказал президент РФ Владимир Путин. Корабль под названием Россия идет вперед, несмотря на штормы, попытки раскачать его и остановить», — написал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Инаугурация - событие знаковое. С этого дня начинается отсчет нового политического цикла, ожидание новых больших решений и перемен. О чем сегодня и сказал Президент РФ Владимир Путин. Корабль под названием Россия идет вперед, несмотря на штормы, попытки раскачать его и остановить — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 мая 2018 г.

Для людей, которых пригласили на церемонию в Кремль, это стало важным событием в жизни.

«К инаугурации готов!» — подписал свое фото в Instagram певец Олег Газманов.

«В Москве прошла церемония вступления в должность избранного президента России Владимира Путина. Глава государства принял присягу в присутствии сенаторов, депутатов, судей Конституционного суда, участников его предвыборной кампании и волонтеров. На церемонию было приглашено около пяти тысяч гостей. Приведу слова Владимира Путина, которые были обращены ко всем нам: «Каждому важно понять, что только наша активная включенность в дела страны будет умножать энергию обновления, что эту работу не сделает за нас никто, что ведущая сила преобразований — это все мы, граждане России. Чем больше людей, представителей любой профессии, любого социального статуса и уровня полномочий осознает значимость своей роли в улучшении жизни, тем эффективнее, быстрее будет наше движение вперед»», — подписал фотографии из Кремля депутат Госдумы Сергей Бидонько.

Многие обратили внимание на забавное фото с депутатом Госдумы Натальей Поклонской, скучающей в ожидании начала церемонии.

«Он ей не царь», — пошутили в микроблоге U.S. Democracy.

Главред RT Маргарита Симонян тоже поспешила поделиться смешным фото, сделанным после инаугурации.

Отметим, что новшеством нынешней инаугурации стало общение главы государства с молодежью на Соборной площади, состоявшееся сразу после вступления в должность.

«Когда твоя жена лично смогла поздравить президента», — похвастался в соцсети Егор Григорьев.

Пользователи соцсетей выделили среди гостей церемонии голливудского актера Стивена Сигала.

Стивен Сигал на инаугурации президента России pic.twitter.com/xuf1rzOjR9 — ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 7 мая 2018 г.

Необычным для иностранных пользователей показалось и присутствие на инаугурации Владимира Путина бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера.

«Бывший канцлер Германии Шредер так близок Путину, что стоит рядом с российским премьером на сегодняшней церемонии», — отметил в Twitter немецкий журналист Боян Панчевски.