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Русский лимузин, Шредер возле Медведева и загадочная Поклонская: что обсуждают в соцсетях после инаугурации Путина
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    Русский лимузин, Шредер возле Медведева и загадочная Поклонская: что обсуждают в соцсетях после инаугурации Путина

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    Русский лимузин, Шредер возле Медведева и загадочная Поклонская: что обсуждают в соцсетях после инаугурации Путина

    Главной темой для обсуждения в соцсетях сегодня стала инаугурация Владимира Путина. О том, что думают по этому поводу пользователи, читайте в обзоре Федерального агентства новостей.

    Многие пользователи соцсетей отметили  торжественность состоявшейся 7 мая 2018 года церемонии вступления президента в должность.Особый эффект произвел приезд Владимира Путина в Кремль на инаугурацию на российском лимузине «Кортеж».

    «С 7 мая Владимир Путин будет передвигаться на президентском лимузине отечественного производства», — стало известно из телетрансляции.

    А в паблике «Наш Челябинск» в Instagram сообщили, что «над лимузином для президентского кортежа трудились челябинцы — противоподрывные колеса (диски) были созданы на Челябинском кузнечно-прессовом заводе».

     

    Инаугурация Президента прошла при помощи ЧКПЗ. Сегодня, 7 мая, Владимир Владимирович Путин приехал на инаугурацию в чёрном лимузине. Над лимузином для президентского кортежа трудились челябинцы - противоподрывные колеса (диски) были созданы на Челябинском кузнечно-прессовом заводе. #челябинск #chelyabinsk #chelly #нашчелябинск #nashchelyabinsk #инаугурация #президент #лимузин #кортеж #чкпз

    Публикация от Главный паблик города (@nash_chelyabinsk)

    «Инаугурация — событие знаковое. С этого дня начинается отсчет нового политического цикла, ожидание новых больших решений и перемен. О чем сегодня и сказал президент РФ Владимир Путин. Корабль под названием Россия идет вперед, несмотря на штормы, попытки раскачать его и остановить», — написал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

    Для людей, которых пригласили на церемонию в Кремль, это стало важным событием в жизни.

    «К инаугурации готов!» — подписал свое фото в Instagram певец Олег Газманов.

    «В Москве прошла церемония вступления в должность избранного президента России Владимира Путина. Глава государства принял присягу в присутствии сенаторов, депутатов, судей Конституционного суда, участников его предвыборной кампании и волонтеров. На церемонию было приглашено около пяти тысяч гостей. Приведу слова Владимира Путина, которые были обращены ко всем нам: «Каждому важно понять, что только наша активная включенность в дела страны будет умножать энергию обновления, что эту работу не сделает за нас никто, что ведущая сила преобразований — это все мы, граждане России. Чем больше людей, представителей любой профессии, любого социального статуса и уровня полномочий осознает значимость своей роли в улучшении жизни, тем эффективнее, быстрее будет наше движение вперед»», — подписал фотографии из Кремля депутат Госдумы Сергей Бидонько.

     

    В Москве прошла церемония вступления в должность избранного президента России Владимира Путина. Глава государства принял присягу в присутствии сенаторов, депутатов, судей Конституционного суда, участников его предвыборной кампании и волонтеров. На церемонию было приглашено около пяти тысяч гостей. Приведу слова Владимира Путина, которые были обращены ко всем нам: «Каждому важно понять, что только наша активная включённость в дела страны будет умножать энергию обновления, что эту работу не сделает за нас никто, что ведущая сила преобразований – это все мы, граждане России. Чем больше людей, представителей любой профессии, любого социального статуса и уровня полномочий осознает значимость своей роли в улучшении жизни, тем эффективнее, быстрее будет наше движение вперёд. На фото с @timatiofficial и @evgenykuyvashev #инаугурация#путин#кремль

    Публикация от Сергей Бидонько (@bidonko_sergey)

    Многие обратили внимание на забавное фото с депутатом Госдумы Натальей Поклонской, скучающей в ожидании начала церемонии.

    «Он ей не царь», — пошутили в микроблоге U.S. Democracy.

    Главред RT Маргарита Симонян тоже поспешила поделиться смешным фото, сделанным после инаугурации.

    Отметим, что новшеством нынешней инаугурации стало общение главы государства с молодежью на Соборной площади, состоявшееся сразу после вступления в должность.

    «Когда твоя жена лично смогла поздравить президента», — похвастался в соцсети Егор Григорьев.

    Пользователи соцсетей выделили среди гостей церемонии голливудского актера Стивена Сигала.

    Необычным для иностранных пользователей показалось и присутствие на инаугурации Владимира Путина бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера.

    «Бывший канцлер Германии Шредер так близок Путину, что стоит рядом с российским премьером на сегодняшней церемонии», — отметил в Twitter немецкий журналист Боян Панчевски.

    Автор: Марина Степанова
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