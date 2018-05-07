Невозможный позор: Захарову возмутила «британская возня» вокруг Солсбери

Москва, 7 мая. «Британская возня» вокруг отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии является невозможным позором. Об этом официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она напомнила, что ранее англоязычные СМИ цитировали заявление главы Организациии по запрещению химического оружия Ахмеда Узюмджю о том, в отношении Скрипалей было применено от 50 до 100 граммов газа «Новичок». Захарова указала на экспертную оценку, согласно которой этого количество вещества хватит для того, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов.

В свою очередь, в ранее опубликованном пресс-релизе ОЗХО сообщается, что специалисты организации не могут установить количество вещества, использованное для отравления Скрипаля.

«У меня вопрос: так кто говорил правду? Гендиректор ОЗХО или секретариат ОЗХО? — возмутилась Захарова. — Какой же невозможный позор вся эта британская возня вокруг Солсбери!».

Напомним, ранее посольство России во второй раз потребовало от властей Великобритании предоставить доступ к Скрипалям, пострадавшим в результате инцидента в Солсбери.