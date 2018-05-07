Меню
Политика
Невозможный позор: Захарову возмутила «британская возня» вокруг Солсбери
Политика
Госдума в мае рассмотрит законопроект о наказании за исполнение санкций США
Следующая новость
Загрузка...

    Невозможный позор: Захарову возмутила «британская возня» вокруг Солсбери

    320

    Невозможный позор: Захарову возмутила «британская возня» вокруг Солсбери

    Москва, 7 мая. «Британская возня» вокруг отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии является невозможным позором. Об этом официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова написала на своей странице в социальной сети Facebook.

    Она напомнила, что ранее англоязычные СМИ цитировали заявление главы Организациии по запрещению химического оружия Ахмеда Узюмджю о том, в отношении Скрипалей было применено от 50 до 100 граммов газа «Новичок». Захарова указала на экспертную оценку, согласно которой этого количество вещества хватит для того, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов.

    В свою очередь, в ранее опубликованном пресс-релизе ОЗХО сообщается, что специалисты организации не могут установить количество вещества, использованное для отравления Скрипаля.

    «У меня вопрос: так кто говорил правду? Гендиректор ОЗХО или секретариат ОЗХО? — возмутилась Захарова. — Какой же невозможный позор вся эта британская возня вокруг Солсбери!».

    Напомним, ранее посольство России во второй раз потребовало от властей Великобритании предоставить доступ к Скрипалям, пострадавшим в результате инцидента в Солсбери.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.