 «Лучше иметь хоть какое-то правительство»: республиканцы поддержат кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра Армении

За сутки до решающего голосования в парламенте по вопросу утверждения кандидатуры оппозиционного лидера Никола Пашиняна на пост премьер-министра корреспонденты ФАН взяли интервью у одного из руководителей правящей Республиканской партии Армена Ашотяна. Вице-президент республиканцев заявил: партия поддержит Пашиняна исходя, прежде всего, из соображений национальной безопасности и обеспечения спокойствия в стране. Сегодня у Пашиняна есть 41 голос в Национальном собрании из необходимых 53. Похоже, именно этот дефицит намерены закрыть своими голосами республиканцы, желающие сохранить лицо и остаться на руководящих постах Армении.

— Как вы могли бы прокомментировать текущую политическую ситуацию в Армении? Как, на ваш взгляд, пройдет завтрашнее голосование?

— Главным для Армении со дня объявления независимости остается вопрос безопасности. Наши внутренняя и внешняя политика строились, исходя из тех геополитических реалий, с которыми сталкивалась страна. Сегодня проблема обеспечения национальной безопасности также остается одной из важнейших задач для Республиканской партии Армении.

Мы делаем все возможное для того, чтобы начавшийся политический кризис в стране ни в коем случае не трансформировался в кризис государственной власти, в кризис государственных институтов. Ведь это может поставить под угрозу безопасность страны, сделать Армению уязвимой. А сейчас достаточно проблем как на западной, так и на восточной границе. Я имею в виду отношения с Азербайджаном, неразрешенный территориальный конфликт в Нагорном Карабахе, а также сложные геополитические отношения с Турцией.

Поэтому наша партия будет делать все возможное для того, чтобы обеспечить нормальное формирование новой власти в Армении и вывести общественную жизнь, финансовую и экономическую сферы на достойный уровень.

— Наверное, для вашей партии сейчас лучший способ сохранить мир в стране и избежать социальных конфликтов — это поддержать кандидатуру Пашиняна в ходе завтрашнего голосования в Национальном собрании. Сейчас у него 41 голос, требуется 53. Ведутся ли какие-либо переговоры между вашей партией и штабом Пашиняна?

— Мы очень четко обозначили свою позицию по отношению ко второму туру выборов премьера. Республиканская партия Армении однозначно поможет избрать нового главу правительства. Мы исходим из очень простой логики: лучше иметь хоть какое-то правительство, чем не иметь никакого. Поэтому руководство нашей партии решило пойти навстречу пожеланиям сотен тысяч жителей. Мы будем способствовать избранию нового премьера.

Это означает, что Республиканская партия Армении предоставит часть голосов, которых недостает Пашиняну для избрания на пост. Конкретная «математика» зависит от того, сколько человек будут присутствовать на заседании 8 мая, поэтому заранее говорить о том, сколько от нас потребуется голосов — 5-6 или 10-12 — второстепенный и во многом технический момент. Главное — в том, что Республиканской партией принято политическое решение: мы поддержим формирование нового правительства страны, и будем с нетерпением ждать как поименного состава нового кабинета, так и его политическую и экономическую программу.

Для нас очень важно, чтобы армянские политические силы, в том числе оппозиционные, наконец, перешли от риторики к действиям. Потому что те проблемы, которые существуют в стране (и в которых оппозиция обвиняла действующую власть) — массовая миграция из страны, коррупция, высокий уровень бедности, низкий уровень безопасности и т.д. — могут быть решены только в результате серьезной работы.

Мы в Республиканской партии очень хотим понять, насколько реалистична социально-экономическая и политическая программа, представленная новым правительством, будет отражать те проблемы, которые стоят перед страной. И, кстати, насколько она вообще будет отличаться от того, что предлагали мы. В зависимости от этого мы выберем градус оппозиционного влияния на политическое поле, в том числе в парламенте. Скорее всего, члены нашей партии не попадут в состав нового правительства, поэтому мы будем вынуждены уйти в оппозицию.

Еще раз хочу подчеркнуть: степень нашей оппозиционности будет напрямую зависеть от того, насколько адекватно будет представлено в программе нового правительства решение тех проблем, которые стоят перед Арменией. А также насколько адекватной будет команда, которая будет ее реализовывать. Хотя новое правительство еще не сформировано, оно уже позиционирует себя как временное, переходное.

Однако проблемы, стоящие перед Арменией — не временные и не переходные. Особенно это касается проблем национальной безопасности, развития экономики, борьбы с бедностью, коррупцией и т.д. Все эти вопросы нельзя будет в ближайшие полгода «отставить в сторону» и решать исключительно политические задачи.

Мы хотим самого главного: чтобы наши граждане, которые в едином порыве поддержали лидера оппозиции, не разочаровались в тех обещаниях, которые он дал. Потому что, если произойдет именно так, то это будет очередной шаг на пути, который ведет страну к нестабильности. Мы как партия, которая стояла у истоков армянской государственности, у которой есть достаточно опыта, знаний и храбрости для того, чтобы признавать свои ошибки, готовы помогать новому правительству строить государство. Не мешать, а именно помогать.

Но помогать — это не значит «не критиковать». Мне кажется, что лучшая помощь со стороны РПА в построении новой Армении состоит в поиске механизмов передачи знаний и опыта, принятии ключевых решений в работе с новым правительством.

— Как считают многие политологи и эксперты, после прихода к власти нового премьера и правительства на всех уровнях власти могут быть масштабные кадровые чистки. Не опасаются ли этого в Республиканской партии Армении?

— В конституции Армении четко закреплено: новое правительство не будет иметь никакого влияния на парламент. В конце концов, у нас — парламентская республика, и национальное собрание при новом правительстве сохранит все свои ключевые функции — надзорные, представительские, политические и т.д. Новый кабинет по закону не должен заниматься кадровыми вопросами в нацсобрании. В противном случаем это будет «откат назад», к диктатуре и тоталитаризму.

Что касается изменений в исполнительной власти, то, разумеется, новое правительство, как «новая метла», будет «мести по-новому». Однако и в нашей партии, и в штабе Никола Пашиняна прекрасно знают: достойных сотрудников сегодня недостаточно. Проще говоря, своего кадрового резерва, кадрового банка у оппозиции на данный момент просто нет. Поэтому для нормального функционирования многих государственных институтов им будет необходимо использовать опыт, знания и связи, накопленные в том числе представителями нашей партии.

— Как вы можете прокомментировать неприятный инцидент, связанный с недавним выступлением в СМИ российских медиаперсон Леонтьева и Юрьева, которые весьма нелицеприятно отозвались об Армении и ее связях с Россией?

— Я могу высказать свою точку зрения, которая полностью совпадает с настроениями в армянском обществе. Высказывания, озвученные Леонтьевым и Юрьевым, совершенно недопустимы, они откровенно ксенофобские и империалистические. И они совершенно не способствуют развитию двусторонних отношений между Москвой и Ереваном. Несмотря на все наши внутренние политические проблемы, все армянские политические силы считают самым важным суверенитет Армении.

Высказывания Леонтьева нельзя оправдать ни на каком уровне: ни на политическом, ни на экспертном. Они просто являются следствием неадекватного восприятия армянской действительности, и люди, которые претендуют на то, чтобы их называли политологами и экспертами, показали всю скудность своей политической мысли.

Я думаю, российская политическая элита должна дать четкий сигнал о том, что подобные высказывания просто неприемлемы. Партнерство двух стран зиждется не только на многовековой дружбе и родстве культур, схожих базовых ценностях, но и на геополитическом и экономическом партнерстве. На мой взгляд, за такими высказываниями четко видны «уши» азербайджанских лоббистов.

СМИ, я считаю, должны более тщательно выбирать экспертов, потому что российские средства массовой информации опираются на интересы страны. А то, что сказали Леонтьев и его коллега, противоречит, прежде всего, интересам России. Я уверен, что в этой стране подобных настроений нет и быть не может. Я много общаюсь с российскими политиками и очень хотел бы, чтобы мы вместе жестко пресекли выпады подобных «псевдоэкспертов» и не позволяли им разрушать отношения между Арменией и Россией.