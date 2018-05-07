«Видны «уши» азербайджанских лоббистов»: в Ереване отреагировали на высказывания Леонтьева и Юрьева

Ереван, 7 мая. Один из лидеров правящей Республиканской партии Армен Ашотян в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал высказывания российского журналиста Михаила Леонтьев и политика Михаила Юрьева о событиях в Армении и связях страны с Россией.

Их выступление ранее вызвало возмущение среди армянской общины России, а также и в самой Армении. Союз армян России (САР) назвал их заявления «беспардонными и циничными», также заявил о намерениях добиваться должной оценки действий лиц, задействованных в передаче на радио «Комсомольская правда». По мнению представителей САР, их следует проверить на соответствие законодательству РФ в части противодействия экстремизму, призывов к насилию и разжигания межнациональной розни.

Ашотян заявил, что его точка зрения полностью совпадает с настроениями в армянском обществе.

«Высказывания, озвученные Леонтьевым и Юрьевым, совершенно недопустимы, они откровенно ксенофобские и империалистические. И они совершенно не способствую развитию двусторонних отношений между Москвой и Ереваном», — подчеркнул он.

При этом политик подчеркнул, что несмотря на внутренние политические проблемы и коллизии, все армянские политические силы считают доминантой суверенность страны.

Высказывания Леонтьева, по его мнению, нельзя оправдать ни на каком уровне: ни на политическом , ни на экспертном.

«Они просто являются следствием неадекватного восприятия армянской действительности, и люди, которые претендуют на то, чтобы их называли политологами и экспертами, показали всю скудость своей геополитической мысли», — уверен Ашотян.

Кроме того, он заметил, что на его взгляд, за такими высказываниями четко видны «уши» азербайджанских лоббистов.

Политик также дал совет журналистам в дальнейшем быть более разборчивой и щепетильной в выборе экспертов при их допуске в эфир.

«Потому что российские СМИ должны исходить из интересов России. А то, что сказал Леонтьев и его коллега, противоречит прежде всего интересам самого российского государства», — подчеркнул он.

В заключение Ашотян высказал убеждение, что в самой России подобных настроений нет и быть не может.