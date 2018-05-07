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«Гибель Украины — вероятнее»: эксперт отреагировал на заявление о «передаче» Крымского моста Киеву
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    «Гибель Украины — вероятнее»: эксперт отреагировал на заявление о «передаче» Крымского моста Киеву

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    «Гибель Украины — вероятнее»: эксперт отреагировал на заявление о «передаче» Крымского моста Киеву

    Москва, 7 мая. Гибель Украины вероятнее, чем так называемый «переход» Крымского моста в распоряжение Киева, заявил политолог Богдан Безпалько.

    Безпалько отреагировал на заявление украинского журналиста Матвея Ганапольского о том, что Крымский мост достанется Киеву после так называемого «возвращения» полуострова в состав Украины. Эксперт отметил, что это лишь попытка украинца обратить на себя внимание с помощью «беспроигрышной» темы.

    «В российско-украинских отношениях самой болезненной точкой является Крым и соответственно Крымский мост, — приводит слова Безпалько «Пятый канал». — Я не думаю, что они когда-то вернутся в состав Украины. Разве что в случае гибели России, но гибель Украины  — куда более вероятное событие».

    Политолог также посоветовал Ганапольскому не отстаивать свою позицию с помощью скандальных заявлений и «швыряний грязью».

    Матвей Ганапольский

    Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году жители Крыма провели референдум, на котором абсолютное большинство выступили за присоединение к России. Киев отказался признать это решение крымчан и объявил полуостров так называемой «временно оккупированной территорией».

    Автор: Катерина Тимошенская
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