Москва, 7 мая. Гибель Украины вероятнее, чем так называемый «переход» Крымского моста в распоряжение Киева, заявил политолог Богдан Безпалько.

Безпалько отреагировал на заявление украинского журналиста Матвея Ганапольского о том, что Крымский мост достанется Киеву после так называемого «возвращения» полуострова в состав Украины. Эксперт отметил, что это лишь попытка украинца обратить на себя внимание с помощью «беспроигрышной» темы.

«В российско-украинских отношениях самой болезненной точкой является Крым и соответственно Крымский мост, — приводит слова Безпалько «Пятый канал». — Я не думаю, что они когда-то вернутся в состав Украины. Разве что в случае гибели России, но гибель Украины — куда более вероятное событие».

Политолог также посоветовал Ганапольскому не отстаивать свою позицию с помощью скандальных заявлений и «швыряний грязью».

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году жители Крыма провели референдум, на котором абсолютное большинство выступили за присоединение к России. Киев отказался признать это решение крымчан и объявил полуостров так называемой «временно оккупированной территорией».