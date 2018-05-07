«Тяжелый соперник»: чешский тренер назвал сборную РФ фаворитом ЧМ по хоккею

Копенгаген, 7 мая. Хоккейная сборная России, без сомнения, является фаворитом на проходящем в настоящее время чемпионате мира, заявил тренер чешской сборной Иржи Калоус.

По словам Калоуса, 10 мая чешской сборной предстоит очень тяжелый матч — тем более после того, как Россия со счетом 7:0 расправилась с командами Франции и Австрии.

«Россия всегда привозит хорошую команду на чемпионат мира, это фаворит турнира. Две победы по 7:0 говорят сами за себя, — приводит слова Калоуса РИА Новости. — Это очень тяжелый соперник для нас, посмотрим, как будет развиваться турнир».

Калоус не стал обсуждать конкретных игроков российской сборной, отметив лишь Кирилла Капризова как «очень умного игрока», и заявил, что сейчас сосредоточен на проходящем в Дании чемпионате мира. В дальнейшем Калоус войдет в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга».