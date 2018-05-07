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Володин обсудил с депутатами процедуру рассмотрения кандидатуры Медведева на пост премьера
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    Володин обсудил с депутатами процедуру рассмотрения кандидатуры Медведева на пост премьера

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    Володин обсудил с депутатами процедуру рассмотрения кандидатуры Медведева на пост премьера

    Москва, 7 мая. Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин в понедельник обсудил с думскими фракциями процедуру рассмотрения на заседании в грядущий вторник внесенной главой российского государства Владимиром Путиным кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.

    «После того, как президент РФ Владимир Путин внес предложение о кандидатуре Дмитрия Медведева на пост председателя правительства РФ, в Государственной думе состоялась встреча председателя Вячеслава Володина с руководителями всех парламентских фракций», — говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты.

    Согласно Конституции Российской Федерации, предложение о кандидатуре главы кабинета министров вносится не позднее 14-дневного срока после вступления в должность вновь избранного президента.

    После этого Государственная дума должна в течение семи дней рассмотреть представленную кандидатуру.

    Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Медведева для рассмотрения на пост премьер-министра РФ.

    Автор: Дана Балан
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