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Нацполиция Украины назвала регионы, где возможны провокации 9 мая
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    Нацполиция Украины назвала регионы, где возможны провокации 9 мая

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    Нацполиция Украины назвала регионы, где возможны провокации 9 мая

    Киев, 7 мая. Нацполиция Украины 8 и 9 мая будет работать в усиленном режиме, заявил глава ведомства Сергей Князев. Такие меры связаны с проведением массовых мероприятий в стране.

    По его словам, сегодня правоохранители провели учения, в ходе которых отрабатывали действия по недопущению провокаций в эти дни. Мероприятия прошли на полигоне нацполиции.

    Князев отметил, что полиция прогнозирует напряжение обстановки 9 мая в Киеве, а также в Запорожской и Днепропетровской областях. При этом он не исключил провокаций и в других регионах страны, однако заверил, что порядок будет обеспечен.

    «У нас достаточно сил и средств… Мы обеспечим порядок», — добавил он.

    8 мая на Украине в четвертый раз отметят День памяти и примирения. Праздник учредили в марте 2015 года. Так Киев решил приобщиться к традиции отмечать победу над фашистской Германией по примеру Запада. При этом 9 Мая пока еще остается государственным праздником в стране, несмотря на призывы одиозных украинских деятелей отменить его. В частности, за это ратует глава Института памяти Владимир Вятрович.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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