Меню
Общество
Багдасарян намерена через суд вернуть себе водительские права
Политика
Госдума в мае рассмотрит законопроект о наказании за исполнение санкций США
Следующая новость
Загрузка...

    Багдасарян намерена через суд вернуть себе водительские права

    76

    Багдасарян намерена через суд вернуть себе водительские права

    Москва, 7 мая. Стритрейсерша Мара Багдасарян пожизненно лишена водительских прав. Но она намерена добиться отмены такого решения.

    Багдасарян направила в Дорогомиловский районный суд Москвы иск против столичной госавтоинспекции. Как сообщает «Пятый канал» водительское удостоверение было изъято у стритрейсерши из-за эпилепсии.

    «Истица просит признать незаконным отказ в выдаче водительского удостоверения и обязать ГИБДД восстановить ее права без необходимости сдачи экзаменов», — цитирует «Комсомольская правда» пресс-секретаря суда Анастасию Татаруля.

    Суд зарегистрировал поданный Багдасарян иск к московской автоинспекции, информируют «Дни.ру». Ответчиком по данному делу выступит Отделение по экзаменационной работе ГИБДД, которое принимает экзамены и выдает водительские удостоверения.

    Адвокаты Багдасорян сообщили, что она готова представить все необходимые документы, в том числе и справку о состоянии здоровья. Следующее заседание суда должно состояться 18 мая, сообщает «Телеканал 360».

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.