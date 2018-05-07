Багдасарян намерена через суд вернуть себе водительские права

Москва, 7 мая. Стритрейсерша Мара Багдасарян пожизненно лишена водительских прав. Но она намерена добиться отмены такого решения.

Багдасарян направила в Дорогомиловский районный суд Москвы иск против столичной госавтоинспекции. Как сообщает «Пятый канал» водительское удостоверение было изъято у стритрейсерши из-за эпилепсии.

«Истица просит признать незаконным отказ в выдаче водительского удостоверения и обязать ГИБДД восстановить ее права без необходимости сдачи экзаменов», — цитирует «Комсомольская правда» пресс-секретаря суда Анастасию Татаруля.

Суд зарегистрировал поданный Багдасарян иск к московской автоинспекции, информируют «Дни.ру». Ответчиком по данному делу выступит Отделение по экзаменационной работе ГИБДД, которое принимает экзамены и выдает водительские удостоверения.

Адвокаты Багдасорян сообщили, что она готова представить все необходимые документы, в том числе и справку о состоянии здоровья. Следующее заседание суда должно состояться 18 мая, сообщает «Телеканал 360».