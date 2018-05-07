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Инаугурация Путина стала главным трендом в поисковых запросах украинцев
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    Инаугурация Путина стала главным трендом в поисковых запросах украинцев

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    Инаугурация Путина стала главным трендом в поисковых запросах украинцев

    Киев, 7 мая. Поисковый запрос «инаугурация Путина 2018» стал самым среди украинских пользователей Google. Об этом сообщила украинский правозащитник Татьяна Монтян.

    «В понедельник, 7 мая, в поисковых запросах жителей Украины лидирует запрос «инаугурация Путина 2018». Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends по состоянию на 12:00», — пишет она в Facebook.

    Как сообщает Ura.ru, в понедельник президент РФ Владимир Путин, который в марте был переизбран на четвертый срок, официально вступил в должность. Инаугурация состоялась в Большом Кремлевском дворце.

    Среди приглашенных гостей был известный американский актер и мастер айкидо Стивен Сигал, который получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Некоторые из журналистов также в шутку предположили, что Сигал на церемонии отвечает за безопасность российского президента, передает Телеканал 360.

    Автор: Антон Соколов
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