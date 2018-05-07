Премьер Чехии назвал признание Земана о производстве «Новичка» недоразумением

Прага, 7 мая. Глава чешского правительства Андрей Бабиш открестился от производства нервно-паралитического вещества «Новичок» на территории страны. Таким образом он опроверг заявление главы республики Милоша Земана, ранее признавшего, что Чехия не только производила, но и складировала отравляющее вещество.

«В Чехии не производилось, не тестировалось и не складировалось (вещество — прим. ФАН) «Новичок»,— приводят комментарий премьер-министра чешские СМИ.

По словам Бабиша, к такому выводу пришли специалисты Службы безопасности Чехии и военной разведки страны. В то же время премьер-министр отметил, что «в малом количестве «Новичок» тестировался» в Чехии.

Бабиш назвал заявление, ранее сделанное Земанов, недоразумением, отмечает Infox.ru.

Напомним, на прошлой неделе президент Чехии сообщил, что нервно-паралитический газ «Новичок» в небольших количествах производился и складировался на территории республики. В Кремле отметили, что признание Земана является еще одним подтверждением того, что так называемое «дело Скрипаля» является провокацией.