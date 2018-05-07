Россияне обсуждают фото задумчивой Поклонской на инаугурации Путина

Москва, 7 мая. Фото депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая задумчиво стояла в одиночестве в ожидании инаугурации Владимира Путина, активно обсуждают в Интернете. Пользователи сделали на основе снимка опирающейся локтем на основание колонны Поклонской множестве мемов, которые разошлись по соцсетям.

«Настроение: Наталья Поклонская», — шутят юзеры.

Также пользователи обыграли конфликт с создателями фильма «Матильда», пишет «Ридус».

«Поклонская на инаугурации Путина ждала Николая II, но он не появился», — иронизирует BuD.

Поклонская на инаугурации Путина ждала Николая II, но он не появился pic.twitter.com/EyT9Fg0T6g — ВиD (@zgldz) May 7, 2018