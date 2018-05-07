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Россияне обсуждают фото задумчивой Поклонской на инаугурации Путина
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    Россияне обсуждают фото задумчивой Поклонской на инаугурации Путина

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    Россияне обсуждают фото задумчивой Поклонской на инаугурации Путина

    Москва, 7 мая. Фото депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая задумчиво стояла в одиночестве в ожидании инаугурации Владимира Путина, активно обсуждают в Интернете. Пользователи сделали на основе снимка опирающейся локтем на основание колонны Поклонской множестве мемов, которые разошлись по соцсетям.

    «Настроение: Наталья Поклонская», — шутят юзеры.

    Россияне обсуждают фото задумчивой Поклонской на инаугурации Путина

    Также пользователи обыграли конфликт с создателями фильма «Матильда», пишет «Ридус».

    «Поклонская на инаугурации Путина ждала Николая II, но он не появился», — иронизирует BuD.

    Россияне обсуждают фото задумчивой Поклонской на инаугурации Путина

    Россияне обсуждают фото задумчивой Поклонской на инаугурации Путина

     

    Россияне обсуждают фото задумчивой Поклонской на инаугурации Путина

    Автор: Катерина Михайлиди
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