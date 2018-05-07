Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост премьера 8 мая

Москва, 7 мая. Заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что Государственная дума рассмотрит кандидатуру председателя правительства на пленарном заседании 8 мая.

«Завтра кандидатура будет рассматриваться, — сказал Нилов в интервью журналистам. — В 15.00 часов будет Совет Думы, но я уверен, что будет рассматриваться завтра кандидатура по аналогии с тем, как это было 6 лет назад».

Фракции Госдумы уже готовятся к встрече с Медведевым как кандидатом на пост премьер-министра РФ, о чем сообщил источник в парламенте, передает РИА Новости.

Как сообщило агентство «Ридус», в понедельник официально вступивший в должность президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны.

Ранее появились кадры из рабочего кабинета Путина перед церемонией инаугурации. Их показали на телевидении.