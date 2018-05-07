Сирия восстанавливает газовую инфраструктуру без зарубежной помощи: ФАН публикует видео с запуска заводов на севере Дамаска

Сирийское правительство продолжает восстанавливать объекты нефтегазовой инфраструктуры страны. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на открытии двух восстановленных сирийским правительством газовых объектов.

Основная задача запущенных заводов «Кара» и «Аль-Бридж» — использование месторождений на севере Дамаска, чтобы затем связать их с общей газовой инфраструктурой Сирии. На открытии заводов присутствовали председатель Совета министров САР Имад Хамис и министр нефти и минеральных ресурсов Али Ганем.

На встрече с рабочими Имад Хамис заявил, что открытие этих заводов является посланием всему миру о мощи сирийского государства, о воле и решимости его народа, который стремится восстановить свою Родину.

Министр нефти и минеральных ресурсов Али Ганем отметил, что работа на газовых месторождениях «Кара» и «Аль-Бридж» была возобновлена благодаря местным экспертам:

«Нам не понадобились ни зарубежная помощь, ни зарубежные комплектующие для работы. Стоимость этого проекта составила около 5 миллиардов сирийских лир, но его производство дает около 330 тысяч долларов в день. Все знают, что у нас всегда есть планы для восстановления всех газовых и нефтяных объектов даже до их освобождения. Мы всегда снимали с воздуха все объекты, чтобы оценить ущерб и составить подходящий план их восстановления. И как только объект освобождается, наши специалисты входят и начинают работу. Все проекты завершаются во время и по плану. Сегодня мы производим около 17 миллионов кубометров газа, и до конца года планируем добиться 19 миллионов».

По мнению многих экспертов, восстановление энергетического сектора Сирии является и еще долгое время будет являться приоритетом для сирийского правительства, поскольку нефть и газ являлись основой экономики САР до начала конфликта в 2011-м году. Благодаря поддержке ВКС РФ, в настоящее время сирийская армия вернула контроль над значительной частью нефтяных и газовых месторождений страны и постепенно ведет их восстановление. Однако некоторые богатые природными ресурсами районы провинции Дейр-эз-Зор были отбиты при поддержке коалиции США у «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) «Демократическими силами Сирии», которые не намерены передавать данные территории под контроль официального Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.