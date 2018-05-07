«Недаром США возродили Второй флот»: Шейнин осадил американца, съязвившего о «Кортеже» Путина

Москва, 7 мая. На церемонию инаугурации президент России Владимир Путин отправился в Большой Кремлевский дворец на лимузине «Кортеж». Американский журналист Майкл Бом и ведущий Артем Шейнин обсудили российский автомобиль.

Бом констатировал, что президентский лимузин «Кортеж» — «красивая и мощная» машина. Он заметил, что прорывом в российском автомобилестроении его признавал даже сам президент. Однако американский журналист воспользовался также случаем и съязвил, что на разработку российским изобретателям потребовалось 18 лет.

Шейнин поправил его, заметив, что проект «Кортеж» начали разрабатывать только в 2012 году. Он намекнул, что не намерен раскрывать все секреты автомобиля, однако то, что увидели на инаугурации — лишь машина в функции президентского автомобиля «Кортеж». По его словам, на самом деле ее возможности шире.

«Что и где она (машина. — Прим. ФАН) еще можно сопровождать – ты же не знаешь, — осадил он американца. — Недаром вы Второй флот восстанавливаете – думаю, что тут не обошлось без «Кортежа». Ваши-то знают, что может быть внутри этой машины».

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что прием заказов на автомобили президентской серии «Кортеж» начнется с августа текущего года, пишет «Подмосковье 360».