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«Недаром США возродили Второй флот»: Шейнин осадил американца, съязвившего о «Кортеже» Путина
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    «Недаром США возродили Второй флот»: Шейнин осадил американца, съязвившего о «Кортеже» Путина

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    «Недаром США возродили Второй флот»: Шейнин осадил американца, съязвившего о «Кортеже» Путина

    Москва, 7 мая. На церемонию инаугурации президент России Владимир Путин отправился в Большой Кремлевский дворец на лимузине «Кортеж». Американский журналист Майкл Бом и ведущий Артем Шейнин обсудили российский автомобиль.

    Бом констатировал, что президентский лимузин «Кортеж»  — «красивая и мощная» машина. Он заметил, что прорывом в российском автомобилестроении его признавал даже сам президент. Однако американский журналист воспользовался также случаем и съязвил, что на разработку российским изобретателям потребовалось 18 лет.

    Шейнин поправил его, заметив, что проект «Кортеж» начали разрабатывать только в 2012 году. Он намекнул, что не намерен раскрывать все секреты автомобиля, однако то, что увидели на инаугурации — лишь машина в функции президентского автомобиля «Кортеж». По его словам, на самом деле ее возможности шире.

    «Что и где она (машина. — Прим. ФАН) еще можно сопровождать – ты же не знаешь,  — осадил он американца.  — Недаром вы Второй флот восстанавливаете – думаю, что тут не обошлось без «Кортежа». Ваши-то знают, что может быть внутри этой машины».

    Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что прием заказов на автомобили президентской серии «Кортеж» начнется с августа текущего года, пишет «Подмосковье 360».

    «Недаром США возродили Второй флот»: Шейнин осадил американца, съязвившего о «Кортеже» Путина

    Автор: Катерина Тимошенская
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