«Пусть воюет Порошенко»: ВСУ превращаются в армию дезертиров и уклонистов

Министерство обороны Украины было вынуждено обнародовать накануне шокирующую для страны в целом и действующего украинского президента в частности статистику. Согласно официально информации, только с начала нынешнего года свои части в Донбассе и учебные центры в ряде украинских регионов самовольно покинули около девятисот военнослужащих. А регулярную мобилизацию, которую Киев пытается маскировать под очередной призыв, уже проигнорировали, по меньшей мере, более двух тысяч человек. В этой связи местное военное ведомство фактически объявило охоту на «пацифистов»: власти пригрозили тюрьмой каждому военнообязанному, отказывающемуся исполнять свой «священный долг перед родиной». Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Андрей Седых (имя изменено, — Прим. ФАН) в буквальном смысле этого слова сбежал из украинской армии и поклялся отомстить военному комиссару одного из городков в Житомирской области. Андрея как преподавателя одного из местных вузов, призвали в Вооруженные силы Украины по приказу верховного главнокомандующего Петра Порошенко. Всю правду Седых открыли уже после того, как он, выпускник военной кафедры Киевского университета, оказался на полигоне под Львовом.

«Мне сказали: поедешь в Донбасс воевать против москалей. Не захочешь — тебя застрелят свои же, — говорит Андрей в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Я вообще не хочу воевать, я — учитель истории. Пусть воюет Порошенко, который делает себе пиар на гражданском противостоянии!».

Отправится ли глава украинского государства на передовую, неизвестно — ранее соратники Порошенко неоднократно утверждали, что их непосредственный начальник должен воздерживаться даже от краткосрочных поездок на передовую. Зато судьба «уклониста» Седых теперь, похоже, предопределена: бывший учитель может получить от трех до пяти лет лишения свободы, поскольку имел неосторожность покинуть расположение части и вернуться домой. Более того, сразу на нескольких форумах во Всемирной паутине Андрей опубликовал посты об обмане, к которому прибегают представители Минобороны.

«В Донбасс теперь отправляют и солдат срочной службы, и офицеров запаса. Не верьте сказкам о том, что в регионе воюют только добровольцы и контрактники!» — отметил он. И, как бы между прочим, призвал соотечественников игнорировать упомянутую военную обязанность.

Мнение Седых сегодня действительно разделяют многие военнослужащие.

«Я получил предписание отправиться в Луганскую область, но не буду этого делать принципиально, — сказал ФАН подполковник в отставке Валерий Н., участник боевых действий в Демократической Республике Конго и сербском автономном крае Косово. – Война в Донбассе стала личным делом Порошенко, и это — не моя война. Пусть меня арестуют, если этого требует нынешнее законодательство. Только в том случае, если арестуют меня и еще тысячи таких, как я, цивилизованный мир, наконец, узнает, что в этом государстве облавы на «несогласных» являются нормой».

Подобные «облавы» в ряде украинских регионов и впрямь стали нормой. По некоторым данным, специальные патрули ВСУ задержали на территории от Ужгорода до Мариуполя двести лиц призывного возраста, которые попытались избежать мобилизации. Еще как минимум сто человек открыто бойкотировали мероприятия по повышению квалификации офицеров запаса: их дела сейчас находятся на рассмотрении в отделах военной прокуратуры.

Справедливости ради стоит отметить, что «несогласные» пользуются поддержкой местного населения. Например, в Сумской области попытка патрульных препроводить молодого человека в военкомат завершилась избиением потенциальных конвоиров, а в небольшом населенном пункте под Черниговом группа женщин, угрожая «охотникам за головами» вилами и лопатами, отбила у мобилизационного отряда пятерых своих мужей и братьев.

«Ни для кого не секрет, что ВСУ превращаются в армию дезертиров и уклонистов, а в идеи Майдана «разлива» 2014-го года верит все меньше думающих украинцев, — сказал в комментарии ФАН киевский юрист Андрей Евдокименко. — Соответственно, лозунг «Пусть воюет Порошенко!» в обозримом будущем станет показательной фразой для характеристики настроений в армии Украины».

Как бы там ни было, сам глава украинского государства в очередном телевизионном обращении к согражданам заявил, что ВСУ «вышли на принципиально новый уровень своего развития, и уже скоро об успехах армии Украины заговорят на самом высоком международном уровне». «Стойкость и волю к победе украинского солдата признают наши американские и европейские друзья, — сказал, в частности, он. — Наши вооруженные силы займут свое достойное место в семье Североатлантического альянса!». О «дезертирах» и «уклонистах» Петр Алексеевич предпочел умолчать.