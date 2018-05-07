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Путин присвоил звание героя погибшему от рук боевиков дагестанскому леснику
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    Путин присвоил звание героя погибшему от рук боевиков дагестанскому леснику

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    Путин посмертно присвоил звание героя погибшему от рук боевиков дагестанскому леснику

    Москва, 7 мая. Звание Героя Российской Федерации посмертно присвоили инспектору по государственному контролю за лесом Зейнудину Батманову. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

    «За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга», — говорится в указе президента России.

    Зейнудин Батманов был инспектором по государственному контролю за лесом государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Касумкентское лесничество».

    Сообщается, что в 2015 году лесник обходил свой участок в лесу и наткнулся на боевиков, которые захватили в заложники семью с маленьким ребенком. Он предложил себя в качестве заложника, взамен попросил отпустить семью домой. После боевики потребовали, чтобы Батманов вызвал сотрудников полиции, чтобы напасть на них из засады. Лесник отказался выполнять требования, и его убили.  

    Автор: Дарья Смолина
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