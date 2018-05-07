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Депутат Госдумы Евгений Федоров ждет от президента национализации капиталов
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    Депутат Госдумы Евгений Федоров ждет от президента национализации капиталов

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    Депутат ГД Евгений Федоров ждет от президента национализации капиталов

    Москва, 7 мая. Депутат Госдумы Евгений Федоров уверен, что деофшоризации экономики и национализации финансовой системы поможет резкому росту как экономики, так и благосостояния граждан.

    Об этом парламентарий заявил в интервью Федеральному агентству новостей, комментируя состоявшуюся 7 мая 2018 года инаугурацию президента РФ Владимира Путина

    По мнению Федорова, в своей инаугурационной речи глава государства сделал радикальное заявление.

    «Речь была короткая, — констатировал собеседник ФАН. — Все-таки инаугурация — это представительское мероприятие, торжественный момент вступления в должность. Этот момент не предполагает каких-то программных речей, поэтому президент за несколько минут многого сказать не мог. Но, глядя на Конституцию, он сказал главное — нам необходим прорыв по всем направлениям. Учитывая обращение президента к Конституции, по сути, это было первое с 1991 года настолько радикальное заявление главы нашего государства».

    По словам Федорова, те, кто участвовал в изучении конституционных моментов, понимают, что никакого прорыва иначе, как через восстановление свободы и независимости государства, сделать просто технически невозможно.

    Депутат ГД Евгений Федоров ждет от президента национализации капиталов

    Что касается прогноза на ближайшие шесть лет, то от нового срока российского лидера Евгений Федоров ждет в первую очередь референдума по Конституции РФ и самой конституционной реформы.

    «Это первое. Я жду также деофшоризации экономики, то есть национализации капитала и всей финансовой системы, запуска кредитного рубля, которого сейчас нет в экономике. На этой базе вполне можно ожидать резкого роста как экономики, так и благосостояния граждан. Иными словами, жду победы над США путем восстановления свободы и независимости нашего Отечества», — подытожил Федоров.

    Напомним, выборы Президента РФ состоялись 18 марта 2018 года. На них с огромным отрывом от соперников по избирательной кампании победил Владимир Путин.

    Автор: Наталья Макеева
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