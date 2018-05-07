Депутат Госдумы Евгений Федоров ждет от президента национализации капиталов

Москва, 7 мая. Депутат Госдумы Евгений Федоров уверен, что деофшоризации экономики и национализации финансовой системы поможет резкому росту как экономики, так и благосостояния граждан.

Об этом парламентарий заявил в интервью Федеральному агентству новостей, комментируя состоявшуюся 7 мая 2018 года инаугурацию президента РФ Владимира Путина.

По мнению Федорова, в своей инаугурационной речи глава государства сделал радикальное заявление.

«Речь была короткая, — констатировал собеседник ФАН. — Все-таки инаугурация — это представительское мероприятие, торжественный момент вступления в должность. Этот момент не предполагает каких-то программных речей, поэтому президент за несколько минут многого сказать не мог. Но, глядя на Конституцию, он сказал главное — нам необходим прорыв по всем направлениям. Учитывая обращение президента к Конституции, по сути, это было первое с 1991 года настолько радикальное заявление главы нашего государства».

По словам Федорова, те, кто участвовал в изучении конституционных моментов, понимают, что никакого прорыва иначе, как через восстановление свободы и независимости государства, сделать просто технически невозможно.

Что касается прогноза на ближайшие шесть лет, то от нового срока российского лидера Евгений Федоров ждет в первую очередь референдума по Конституции РФ и самой конституционной реформы.

«Это первое. Я жду также деофшоризации экономики, то есть национализации капитала и всей финансовой системы, запуска кредитного рубля, которого сейчас нет в экономике. На этой базе вполне можно ожидать резкого роста как экономики, так и благосостояния граждан. Иными словами, жду победы над США путем восстановления свободы и независимости нашего Отечества», — подытожил Федоров.

Напомним, выборы Президента РФ состоялись 18 марта 2018 года. На них с огромным отрывом от соперников по избирательной кампании победил Владимир Путин.