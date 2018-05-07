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Стало известно, сколько украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО
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    Стало известно, сколько украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО

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    Стало известно, сколько украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО

    Киев, 7 мая. Международный институт социологии в Киеве представил данные опроса, посвященного потенциальному вступлению Украины в ЕС и НАТО. 

    Отмечается, что вступление страны в Европейский союз поддерживают 45,9% украинцев, присоединение к Североатлантическому альянсу еще меньше — 41,1%. В то же время о том, что Украине не стоит вступать в НАТО, рассказали 37,8% опрошенных.

    Чуть менее трети респондентов выразили сомнение, что Украине нужно «ориентироваться на вступление в ЕС или Таможенный союз. 

    Напомним, в апреле президент Украины Петр Порошенко поручил начать процедуру вывода Украины из Содружества независимых государств (СНГ). Киевские власти продолжают рассчитывать на «скорое» вступление в ЕС и НАТО.

    Автор: Федор Веснин
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