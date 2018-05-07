Путин поручил ушедшему в отставку Кабмину работать до формирования нового правительства

Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин поручил ушедшему в отставку российскому правительству работать до формирования нового Кабмина. Об этом говорится в указе Путина, подписанном в понедельник.

7 мая правительство России сложило полномочия перед вступившим в должность Владимиром Путиным. Это обязанность Кабмина предусмотрена статьей 116 Конституции России. Ранее в Госдуме рассказали, что, согласно законодательству, Путин должен выдвинуть кандидатуру на пост премьер-министра в течение двух недель, рассмотрена парламентом она будет в течение недели.

Затем глава кабинета министров представляет лидеру страны предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а также предлагает кандидатуры своих заместителей и министров.

Напомним, 7 мая прошла инаугурация президента Владимира Путина.