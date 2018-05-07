Путин предложил кандидатуру на пост премьер-министра

Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин предложил Государственной думе рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны, сообщает пресс-служба Кремля.

7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация президента России. После этого действующее правительство под руководством премьер-министра страны Дмитрия Медведева ушло в отставку. Члены кабмина стали исполняющими обязанности до формирования нового состава правительства.

Как и предполагал аналитик Федерального агентства новостей Олег Щукин, Путин предложит оставить Медведева на посту премьер-министра. Президент предложил Госдуме РФ рассмотреть его кандидатуру.

Отмечается, что правительство страны под руководством Медведева смогло значительно увеличить доходную и расходную части федерального бюджета, стабилизировать состояние экономики страны в условиях мирового финансового кризиса, падения цен на нефть и санкций Запада.