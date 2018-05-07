Патриарх преподнес Путину икону Спасителя после молебна по случаю инаугурации

Москва, 7 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю инаугурации президента РФ Владимира Путина. Торжественная церемония вступления главы государства в должность состоялась в понедельник в Кремле.

После ее завершения Путин подошел к Благовещенскому собору, где его ждал Предстоятель Русской православной церкви. Вместе с Кириллом российский лидер зашел в храм для совершения богослужения.

«Я бы хотел только сердечно пожелать вам, чтобы у вас хватило сил, здоровья, душевной крепости и телесной выполнить все предначертания…» — отметил Кирилл в разговоре с Путиным, который состоялся после молебна и был показан на телеканале «Россия 24».

Кроме того, Патриарх преподнес Путину икону Спасителя XVIII века из патриаршей ризницы.

Напомним, в понедельник Владимир Путин принес присягу во время инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность президента России.