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Патриарх преподнес Путину икону Спасителя после молебна по случаю инаугурации
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    Патриарх преподнес Путину икону Спасителя после молебна по случаю инаугурации

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    Патриарх преподнес Путину икону Спасителя после молебна по случаю инаугурации

    Москва, 7 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю инаугурации президента РФ Владимира Путина. Торжественная церемония вступления главы государства в должность состоялась в понедельник в Кремле.

    После ее завершения Путин подошел к Благовещенскому собору, где его ждал Предстоятель Русской православной церкви. Вместе с Кириллом российский лидер зашел в храм для совершения богослужения.

    «Я бы хотел только сердечно пожелать вам, чтобы у вас хватило сил, здоровья, душевной крепости и телесной выполнить все предначертания…» — отметил Кирилл в разговоре с Путиным, который состоялся после молебна и был показан на телеканале «Россия 24».   

    Кроме того, Патриарх преподнес Путину икону Спасителя XVIII века из патриаршей ризницы.

    Напомним, в понедельник Владимир Путин принес присягу во время инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность президента России. 

    Автор: Федор Веснин
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