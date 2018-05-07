Россия будет исполнять любые решения ОЗХО — Мантуров

Москва, 7 мая. Россия будет выполнять все решения ОЗХО, поскольку является участником всех сессий и заседаний организации. Об этом в понедельник заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Вопрос связан с такой глобальной международной тематикой. Мы участники всех заседаний и сессий ОЗХО, поэтому те решения, которые будут приниматься на международной арене, мы, естественно, будем реализовывать в зависимости от тех запросов, которые будут поступать», — отметил он.

Напомним, что ранее руководитель Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю заявил, что собирается внести отравляющее вещество «Новичок» в список химического оружия, за которым будут следить специалисты ОЗХО. Впоследствии все страны, подписавшие конвенцию, должны быть задекларировать производство и объем хранящегося вещества «Новичок», если он больше 5-10 граммов (объем, необходимый для научных исследований), а также произвести антидот.

Согласно предварительной информации, веществом «Новичок» были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Британии. Лондон сразу же возложил ответственность на Москву, хотя не предоставил никаких доказательств, ограничившись формулировкой «велика вероятность».