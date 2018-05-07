Путин после инаугурации побеседовал с композитором Пахмутовой

Москва, 7 мая. Российский лидер Владимир Путин, возвращаясь после инаугурации в рабочий кабинет, недолго пообщался с отечественным композитором Александрой Пахмутовой.

Встреча Путина и Пахмутовой состоялась около Вознесенского собора в Москве, откуда Путин после молебна направлялся в свой рабочий кабинет.

Российский президент заметил, что композитор возвращалась одна после торжественной церемонии инаугурации, и догнал ее. Пахмутова была очень удивлена неожиданной встрече с президентом, передает телеканал «Россия 24».

«Как вы?» — обратился к композитору Путин.

«Ничего! Как вы, главное?» — ответила она.

После этого они на ходу обменялись несколькими фразами.

Напомним, 7 мая 2018 года глава РФ Владимир Путин принес присягу и вступил в должность президента России.