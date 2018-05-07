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Путин после инаугурации побеседовал с композитором Пахмутовой
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    Путин после инаугурации побеседовал с композитором Пахмутовой

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    Путин после инаугурации побеседовал с композитором Пахмутовой

    Москва, 7 мая. Российский лидер Владимир Путин, возвращаясь после инаугурации в рабочий кабинет, недолго пообщался с отечественным композитором Александрой Пахмутовой.

    Встреча Путина и Пахмутовой состоялась около Вознесенского собора в Москве, откуда Путин после молебна направлялся в свой рабочий кабинет.

    Российский президент заметил, что композитор возвращалась одна после торжественной церемонии инаугурации, и догнал ее. Пахмутова была очень удивлена неожиданной встрече с президентом, передает телеканал «Россия 24».

    «Как вы?» — обратился к композитору Путин.

    «Ничего! Как вы, главное?» — ответила она.

    После этого они на ходу обменялись несколькими фразами.

    Напомним, 7 мая 2018 года глава РФ Владимир Путин принес присягу и вступил в должность президента России.

    Автор: Дана Балан
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