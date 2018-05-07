Азаров заявил о грубом вмешательстве НАТО в конфликт в Донбассе

Москва, 7 мая. Николай Азаров, экс-премьер Украины, в своем сообщении на Facebook сообщает о прямом вмешательстве НАТО в конфликт в Донбассе.

«Группа военослужащих НАТО в середине апреля прибыла в Авдеевку, подконтрольную киевскому режиму, и проводила обучение там по использлванию средств артиллерийской разведки AN/TPQ (производство США)», — утверждает политик.

Средства артиллерийской разведки были размещены на крышах жилых домов, что напрямую подвергает опасности население.

«Западные страны грубо вмешиваются во внутренний конфликт и тем самым усугубляют ситуацию с выполнением Минских соглашений», — говорит Азаров.

Это не первый случай вмешательства НАТО в конфликт. Ранее было известно, что специалисты из США, Польши, Великобритании и Литвы проводят обучение украинских солдат тактике ведения боя в городских условиях, а также снабжают армию аптечками и бронежилетами.

Стоит отметить, что российская сторона не раз подтверждала факт невмешательства во внутриукраинский конфликт. Киев, в свою очередь, не смог предоставить подтверждений переброски российских войск на Украину. В то время, как российская сторона всячески содействует мирному урегулированию конфликта, в том числе, занимается гуманитарной помощью для жителей Донбасса.