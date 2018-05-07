Меню
Политика
Эрдоган: Поставляемое курдам оружие из США используется против Турции
Украина
Инаугурация Путина стала главным трендом в поисковых запросах украинцев
Следующая новость
Загрузка...

    Эрдоган: Поставляемое курдам оружие из США используется против Турции

    134

    Эрдоган: Поставляемое курдам оружие из США используется против Турции

    Анкара, 7 мая. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что оружие, которое поставляют США сирийским курдам, используется против Турции. Об этом он заявил, выступая в Стамбуле. Трансляцию показывал телеканал NTV.

    Ранее Эрдоган заявлял, что США являются одной из наиболее серьезных угроз для Турции. Это связано с тем, что Америка поставляет машины с вооружением сирийским курдам из сил «Народной милиции» (YPG), которое может быть использовано против Турции. Все курдские вооруженные группировки в Турции считаются террористическими и связанными с запрещенной в стране «Рабочей партией Курдистана». Вашингтон, в свою очередь, объясняет свои действия тем, что США ведут борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России).

    «Тысячи фур и грузовых самолетов пришло с оружием (в Сирию). Против кого оно? Да против Турции, против кого же еще», — заявил турецкий лидер.

    Эрдоган отметил, что когда Анкара говорит об этом Вашингтону, США отвечают, что заберут оружие обратно, «но мы это кино еще в Ираке видели».

    «Их оружие оказалось у РПК («Рабочая партия Курдистана»). Если бы они хотя бы десятую того, что тратят на убийства людей, направляли на гуманитарную помощь, вопросов бы не было», — подчеркнул президент Турции.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.