Эрдоган: Поставляемое курдам оружие из США используется против Турции

Анкара, 7 мая. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что оружие, которое поставляют США сирийским курдам, используется против Турции. Об этом он заявил, выступая в Стамбуле. Трансляцию показывал телеканал NTV.

Ранее Эрдоган заявлял, что США являются одной из наиболее серьезных угроз для Турции. Это связано с тем, что Америка поставляет машины с вооружением сирийским курдам из сил «Народной милиции» (YPG), которое может быть использовано против Турции. Все курдские вооруженные группировки в Турции считаются террористическими и связанными с запрещенной в стране «Рабочей партией Курдистана». Вашингтон, в свою очередь, объясняет свои действия тем, что США ведут борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России).

«Тысячи фур и грузовых самолетов пришло с оружием (в Сирию). Против кого оно? Да против Турции, против кого же еще», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что когда Анкара говорит об этом Вашингтону, США отвечают, что заберут оружие обратно, «но мы это кино еще в Ираке видели».

«Их оружие оказалось у РПК («Рабочая партия Курдистана»). Если бы они хотя бы десятую того, что тратят на убийства людей, направляли на гуманитарную помощь, вопросов бы не было», — подчеркнул президент Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.