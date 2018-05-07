Главы МИД Франции и ФРГ раскритиковали политику изоляции России

Берлин, 7 мая. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что изоляция Москвы не пойдет на пользу ни самой Российской Федерации, ни Западу. Его мнение также разделил глава МИД ФРГ.

«Изоляция РФ, которую, возможно, желают по внутриполитическим причинам, была бы не на пользу ни РФ, ни нам», — заявил глава французского внешнеполитического ведомства на совместной пресс-конференции со своим германским коллегой Хайко Маасом.

Ле Дриан считает, что Западу необходимо придерживаться двойной стратегии — сохранять готовность к диалогу и оставаться непреклонным в своих требованиях к Москве.

Сам же Маас отметил, что Германия проявляет особый интерес к диалогу с РФ.

Напомним, несколько дней назад президент Молдавии Игорь Додон выразил мнение, что после инаугурации президента РФ Владимира Путина Россия и Запад найдут точки соприкосновения.