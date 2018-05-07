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Хирург впервые в жизни надел белую рубашку ради инаугурации Путина
Украина
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    Хирург впервые в жизни надел белую рубашку ради инаугурации Путина

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    Хирург впервые в жизни надел белую рубашку ради инаугурации Путина

    Москва, 7 мая. Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный также как Хирург, признался, что впервые в жизни надел белую рубашку на инаугурацию президента России Владимира Путина.

    Торжественная церемония инаугурации президента России проходила в Большом Кремлевском дворце. Хирург отметил ,что мероприятие было очень красивым.

    «Я даже по этому поводу в первый раз в жизни надел белую рубашку», — рассказал он журналистам.

    Белую рубашку Залдостанов примерил с черными джинсами и кожаной черной сбруей.

    «Кто знает, может это последняя инаугурация, куда меня пустили», — добавил байкер.

    Хирург впервые в жизни надел белую рубашку ради инаугурации Путина

    Ранее сообщалось, что Путин отправился на инаугурацию на новом черном лимузине серии «Кортеж» российского производства. Предсерийное производство этих автомобилей началось в конце ноября прошлого года, пишет «Ридус».

    Автор: Катерина Тимошенская
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