Хирург впервые в жизни надел белую рубашку ради инаугурации Путина

Москва, 7 мая. Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный также как Хирург, признался, что впервые в жизни надел белую рубашку на инаугурацию президента России Владимира Путина.

Торжественная церемония инаугурации президента России проходила в Большом Кремлевском дворце. Хирург отметил ,что мероприятие было очень красивым.

«Я даже по этому поводу в первый раз в жизни надел белую рубашку», — рассказал он журналистам.

Белую рубашку Залдостанов примерил с черными джинсами и кожаной черной сбруей.

«Кто знает, может это последняя инаугурация, куда меня пустили», — добавил байкер.

Ранее сообщалось, что Путин отправился на инаугурацию на новом черном лимузине серии «Кортеж» российского производства. Предсерийное производство этих автомобилей началось в конце ноября прошлого года, пишет «Ридус».