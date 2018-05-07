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Режиссер Эрманно Ольми скончался в Италии
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    Режиссер Эрманно Ольми скончался в Италии

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    Режиссер Эрманно Ольми скончался в Италии

    Рим, 7 мая. В Италии на 87-м году жизни скончался известный режиссер и сценарист Эрманно Ольми. По информации итальянских СМИ, несколько дней назад Ольми был доставлен в одну из больниц провинции Виченца.

    Режиссер наиболее известен такими работами, как «Дерево для башмаков» и «Легенда о святом пропойце». Первая удостоилась «Золотой пальмовой ветви» в Каннах, вторая получила «Золотого льва». Всего же Альми снял 60 фильмов, отмечает RT.

    Ольми был лауреатом множества кинонаград и орденов за заслуги перед Италией.

     

    Автор: Федор Веснин
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