Режиссер Эрманно Ольми скончался в Италии
Рим, 7 мая. В Италии на 87-м году жизни скончался известный режиссер и сценарист Эрманно Ольми. По информации итальянских СМИ, несколько дней назад Ольми был доставлен в одну из больниц провинции Виченца.
Режиссер наиболее известен такими работами, как «Дерево для башмаков» и «Легенда о святом пропойце». Первая удостоилась «Золотой пальмовой ветви» в Каннах, вторая получила «Золотого льва». Всего же Альми снял 60 фильмов, отмечает RT.
Ольми был лауреатом множества кинонаград и орденов за заслуги перед Италией.
Really sad to hear Italian film director Ermanno Olmi has passed away; a wonderful selection of films including The Tree of Wooden Clogs, Il Posto and my particular favourite The Legend of the Holy Drinker. RIP Ermanno Olmi (1931 - 2018) pic.twitter.com/Dn7N0HN2yM— James Harrison (@jamesmjharrison) May 7, 2018