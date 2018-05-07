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Политика
Собянин назвал инаугурация президент РФ началом нового политического цикла
Украина
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    Собянин назвал инаугурация президент РФ началом нового политического цикла

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    Собянин назвал инаугурация президент РФ началом нового политического цикла

    Москва, 7 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал инаугурацию вновь избранного российского лидера Владимира Путина, назвав ее началом нового политического цикла.

    Он уточнил, что инаугурация является знаковым событием. По словам главы Москвы, с этого дня начинается новый этап политического цикла. Собянин добавил, что россияне ожидают больших решений и перемен, о чем говорил на церемонии сам Путин.

    Как пишет «Вечерняя Москва», Собянин написал в Twitter, что «корабль под названием Россия идет вперед, несмотря на штормы». По данным издания Infox.ru, 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин вступил в должность президента России.

    Собянин назвал инаугурация президент РФ началом нового политического цикла

    Автор: Анна Иванова
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