Сирия: ФАН публикует видео из Бейт-Сахма, где действует российская военная полиция

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял на видео передвижение колонны российской военной полиции в населенном пункте Бейт-Сахм, который еще недавно контролировали боевики группировок вооруженной оппозиции.

Освобождение западной части анклава на юге Дамаска происходило по тем же принципам, что и ранее в Восточной Гуте и Восточном Каламуне. Не желая лишнего кровопролития и затягивания вооруженного конфликта, правительство Башара Асада предложило участникам незаконных вооруженных формирований сложить оружие и выехать вместе со своими семьями на территорию зоны деэскалации «Идлиб».

30 апреля при посредничестве российских военнослужащих из Центра по примирению враждующих сторон сторонам удалось достичь конечных договоренностей, и уже на следующий день боевики передали свои территории под полный контроль подразделений сирийских правительственных войск.

После завершения первого этапа, в ходе которого из населенных пунктов Ялда, Бабиля и Бейт-Сахм тридцать два автобуса направилось в провинцию Идлиб, 4 мая, для обеспечения безопасности и дальнейшего выполнения условий соглашения, в данный район вошла российская военная полиция.

По информации, озвученной начальником ЦПВС генерал-майором Юрием Евтушенко, только за минувшие сутки из восточной части анклава на юге Дамаска было вывезено более двух с половиной тысяч боевиков и членов их семей. Всего с 3 мая населенные пункты Бейт-Сахм, Бабила и Ялда покинуло свыше 4500 человек. Мирное освобождение восточной части анклава позволило сирийской армии начать наступление на боевиков «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ), до сих пор удерживающих Южный Ярмук и Хаджар аль-Асвад.

1 Организация запрещена на территории РФ.