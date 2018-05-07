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Сирия: ФАН публикует видео из Бейт-Сахма, где действует российская военная полиция
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    Сирия: ФАН публикует видео из Бейт-Сахма, где действует российская военная полиция

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    Сирия: ФАН публикует видео из Бейт-Сахма, где действует российская военная полиция

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял на видео передвижение колонны российской военной полиции в населенном пункте Бейт-Сахм, который еще недавно контролировали боевики группировок вооруженной оппозиции.

    Освобождение западной части анклава на юге Дамаска происходило по тем же принципам, что и ранее в Восточной Гуте и Восточном Каламуне. Не желая лишнего кровопролития и затягивания вооруженного конфликта, правительство Башара Асада предложило участникам незаконных вооруженных формирований сложить оружие и выехать вместе со своими семьями на территорию зоны деэскалации «Идлиб».

    Сирия: ФАН публикует видео из Бейт-Сахма, где действует российская военная полиция

    30 апреля при посредничестве российских военнослужащих из Центра по примирению враждующих сторон сторонам удалось достичь конечных договоренностей, и уже на следующий день боевики передали свои территории под полный контроль подразделений сирийских правительственных войск.  

    После завершения первого этапа, в ходе которого из населенных пунктов Ялда, Бабиля и Бейт-Сахм тридцать два автобуса направилось в провинцию Идлиб, 4 мая, для обеспечения безопасности и дальнейшего выполнения условий соглашения, в данный район вошла российская военная полиция.

    По информации, озвученной начальником ЦПВС генерал-майором Юрием Евтушенко, только за минувшие сутки из восточной части анклава на юге Дамаска было вывезено более двух с половиной тысяч боевиков и членов их семей. Всего с 3 мая населенные пункты Бейт-Сахм, Бабила и Ялда покинуло свыше 4500 человек. Мирное освобождение восточной части анклава позволило сирийской армии начать наступление на боевиков «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ), до сих пор удерживающих Южный Ярмук и Хаджар аль-Асвад.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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