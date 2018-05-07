Меню
Новороссия
Донбасс: боец ДНР погиб под обстрелом ВСУ
Россия
Путин посмертно присвоил звание героя погибшему от рук боевиков дагестанскому леснику
Следующая новость
Загрузка...

    Донбасс: боец ДНР погиб под обстрелом ВСУ

    55

    Донбасс: боец ДНР погиб под обстрелом ВСУ

    Донецк, 7 мая. За минувшие сутки под обстрелом со стороны ВСУ погиб военнослужащий Донецкой народной республики. Об этом сообщает в понедельник Донецкое агентство новостей.

    «В результате обстрелов с позиций оккупантов один военнослужащий наших вооруженных сил погиб», – сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

    Напомним, как сообщалось ранее, за прошедшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Луганской народной республики.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.