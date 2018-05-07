Донбасс: боец ДНР погиб под обстрелом ВСУ

Донецк, 7 мая. За минувшие сутки под обстрелом со стороны ВСУ погиб военнослужащий Донецкой народной республики. Об этом сообщает в понедельник Донецкое агентство новостей.

«В результате обстрелов с позиций оккупантов один военнослужащий наших вооруженных сил погиб», – сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Напомним, как сообщалось ранее, за прошедшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Луганской народной республики.