Путин наградил актера Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Москва, 7 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении актера театра и кино Владимира Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за огромный вклад в развитие театрального искусства. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном сайте правовой информации.

«За выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Этуша Владимира Абрамовича», — следует из документа.

Владимир Этуш впервые появился на киноэкранах в 1953 году, сыграв в фильме режиссера Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Российский артист снялся более чем в 150 кинолентах. Славу и известность ему принесли роли в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» , а также «Иван Васильевич меняет профессию».