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Путин наградил актера Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
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    Путин наградил актера Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

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    Путин наградил актера Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

    Москва, 7 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении актера театра и кино Владимира Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за огромный вклад в развитие театрального искусства. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном сайте правовой информации.

    «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Этуша Владимира Абрамовича», — следует из документа.

    Владимир Этуш впервые появился на киноэкранах в 1953 году, сыграв в фильме режиссера Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Российский артист снялся более чем в 150 кинолентах. Славу и известность ему принесли роли в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» , а также «Иван Васильевич меняет профессию».

    Автор: Дана Балан
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