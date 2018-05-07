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Кремль сообщил о встрече Путина и Меркель в Сочи
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    Кремль сообщил о встрече Путина и Меркель в Сочи

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    Кремль сообщил о встрече Путина и Меркель в Сочи

    Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель 18 мая в Сочи. О переговорах сообщил сегодня и.о. обязанности помощника главы российского государства Юрий Ушаков.

    Он напомнил, что 14 мая в Сочи пройдет саммит Евразийского экономического сообщества. «Что интересно, 18 мая (Ангела) Меркель приедет с рабочим визитом в Сочи», — уточнил Ушаков.

    В правительстве ФРГ пока не прокомментировали эти данные, поскольку, согласно принятым в Германии правилам, кабмин страны анонсирует планируемые встречи в пятницу предшествующей недели.

    Ранее поддержание контактов Меркель с Путиным подтвердила представитель правительства ФРГ Ульрика Деммер подтвердила, что Меркель находится в постоянном контакте с Путины и расчитывает провести переговоры с российским лидером «в ближайшем будущем».

    Автор: Алексей Громов
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