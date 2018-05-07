Онищенко поделился впечатлениями от инаугурации Путина и отметил главное отличие нынешней церемонии
Седьмого мая 2018 года состоялась торжественная церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. Инаугурация прошла в Москве, в Большом кремлевском дворце. Церемония завершилась парадом Президентского полка на Соборной площади Кремля. Своими впечатлениями от инаугурации с Федеральным агентством новостей поделился присутствовавший на церемонии первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
«Это очередная страница в истории российского государства, — отметил Геннадий Онищенко. — Мне в современной истории довелось быть на всех инаугурациях. И на каждой инаугурации президенты вели себя по-разному. Речь, которую сегодня произнес Владимир Путин, показывает, какие новые и необычные задачи перед нами стоят. Посыл речи президента был направлен на конкретного человека, на его здоровье, на его комфортную жизнь. И это, конечно, ко многому обязывает».
Геннадий Онищенко отметил, что в своем выступлении президент подчеркнул необходимость приступать к поставленным задачам без раскачки, не теряя времени.
«Но самое большое впечатление на меня произвело волнение, с которым Владимир Путин приносил присягу. Это волнение, на мой взгляд, связано с тем, что сейчас он наиболее глубоко чувствует всю ответственность, которую принял на свои плечи на предстоящие шесть лет», — отметил Онищенко.
Депутат Госдумы сравнил первую инаугурационную речь Владимира Путина в 2000 году с его выступлением 7 мая 2018 года.
«Его первая инаугурация — это была инаугурация человека, который хочет многое сделать. Сегодня мы увидели человека, который как никто понимает все сложности задач, которые предстоит решать, но, тем не менее, эту тяжесть на себя возлагает. Это была клятва выполнить самые сложные задачи за все четыре срока его деятельности. Это — служение народу России и служение России. Таково мое чисто человеческое впечатление, ну, а как это все происходило, вы прекрасно видели сами», — отметил Геннадий Онищенко.