Онищенко поделился впечатлениями от инаугурации Путина и отметил главное отличие нынешней церемонии

Седьмого мая 2018 года состоялась торжественная церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. Инаугурация прошла в Москве, в Большом кремлевском дворце. Церемония завершилась парадом Президентского полка на Соборной площади Кремля. Своими впечатлениями от инаугурации с Федеральным агентством новостей поделился присутствовавший на церемонии первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Это очередная страница в истории российского государства, — отметил Геннадий Онищенко. — Мне в современной истории довелось быть на всех инаугурациях. И на каждой инаугурации президенты вели себя по-разному. Речь, которую сегодня произнес Владимир Путин, показывает, какие новые и необычные задачи перед нами стоят. Посыл речи президента был направлен на конкретного человека, на его здоровье, на его комфортную жизнь. И это, конечно, ко многому обязывает».

Геннадий Онищенко отметил, что в своем выступлении президент подчеркнул необходимость приступать к поставленным задачам без раскачки, не теряя времени.

«Но самое большое впечатление на меня произвело волнение, с которым Владимир Путин приносил присягу. Это волнение, на мой взгляд, связано с тем, что сейчас он наиболее глубоко чувствует всю ответственность, которую принял на свои плечи на предстоящие шесть лет», — отметил Онищенко.

Депутат Госдумы сравнил первую инаугурационную речь Владимира Путина в 2000 году с его выступлением 7 мая 2018 года.