Пропаганда, а не социология: эксперт оценил планы Минобороны Украины исследовать настроения россиян

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Украинский социолог Евгений Копатько оценил планы Центра информационно-психологических операций Минобороны Украины провести за 1,6 млн гривен опрос россиян, чтобы выяснить, насколько они довольны властью.

Как сообщили украинские СМИ, Минобороны Украины объявило тендер на проведение соцопроса жителей Адыгеи, Калмыки, Краснодарского края, Ростовской области и Крыма в рамках исследования «Социокультурная сегментация населения ЮФО РФ». Опрос будет проводиться с 1 июня по 31 декабря 2018 года и должен включать не менее 20 фокус-групповых дискуссий и две тысячи интервью, взятых дома у респондентов.

С помощью этого соцопроса украинские военные хотят выяснить «потенциал активности жителей южных регионов РФ и степень их влияния на социально-политическую ситуацию в регионе».

По мнению соучредителя компании Research and Branding Group Евгения Копатько, это — очередной пропагандистский прием Киева.

«Достаточно посмотреть, кто объявил тендер на проведение исследования протестных настроений россиян, и сразу все станет понятно. Это Центр информационно-психологических операций Минобороны Украины. То есть этот опрос определенно имеет пропагандистское значение. В пользу этого говорит и тот факт, что заказчик обнародовал цели и задачи исследования, хотя в других условиях оно могло бы быть закрытым и засекреченным», — заметил украинский социолог в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По словам Евгения Копатько, сама заявка имеет информационно-пропагандистский эффект, поскольку в ней говорится, что социологи должны работать на территории «аннексированного Крыма».

«Обычно результаты соцопросов обсуждаются по их завершению, а тут пытаются спровоцировать новые разговоры на тему Крыма, который якобы аннексировала Россия, еще до того, как выяснится отношение жителей этого черноморского полуострова и юга России к действиям российских властей. То есть это пропаганда, а не социология», — считает украинский социолог.

По его мнению, вместо пропаганды стоимостью в 1,6 млн гривен заказчикам этого соцопроса следовало бы сконцентрировать свое внимание на том, как сами украинцы относятся к тому, что происходит в их стране.

«Лучше бы смотрели, что происходит в своей стране, а не соседней. Согласно исследованиям, украинцы весьма критично относятся к действиям украинских властей. На вопрос «В правильном ли направлении развивается ситуация в стране?» порядка 70% респондентов отвечают, что в неправильном. Уровень общего доверия к властям на Украине не превышает 10%. Это беспрецедентно низкий показатель», — отметил Евгений Копатько.

Собеседник ФАН также рассказал, что любое социологическое исследование можно подвести под политические цели.

«В опросах, подобных тому, что заказало Минобороны Украины, как правило, задаются вопросы, касающиеся социального самочувствия населения, перемен в жизни, оценки исторического прошлого. Но из всего можно сделать политику. Можно ведь не прямо про отношение к власти спрашивать, а посмотреть уровень социального оптимизма, например. И если в одной стране он достаточно высок, а в другой низок, то это уже повод для сравнения. Это косвенно может характеризовать действия руководителей государств. Хороший инструментарий, хорошая анкета позволяют многое оценить, но вряд ли это относится к теме нашей беседы», — добавил соучредитель компании Research and Branding Group.

Напомним, Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума о статусе черноморского полуострова. Более 95% жителей Крыма проголосовали за возвращение Крыма в состав России при явке более 85%.