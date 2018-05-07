Необходимость «Северного потока-3» связали с износом газотранспортной системы Украины
Глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил вероятность строительства «Северного потока-3», это может произойти в том случае, если на российские энергоресурсы будет соответствующий спрос со стороны стран Европы.
«Это, конечно, зависит от спроса на наш российский газ», — сказал Миллер.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что необходимо понимать, что даже после того, как будет закончен «Северный поток-2» и «Турецкий поток», как минимум 10 миллиардов кубометров газа необходимо будет транспортировать по украинской газотранспортной системе.
«Понятно, что если украинская газотранспортная система будет и дальше приходить в негодность, то придется искать иные транспортные маршруты. Не так важно, будет ли это «Северный поток-3», «Турецкий поток» или некий иной маршрут, делать в любом случае что-то придется», — отметил эксперт.
Что касается спроса на российское голубое топливо в Европе, ситуация довольно неоднозначна. С одной стороны, европейцы регулярно заявляют о намерениях полностью отказаться от углеводородов и двигаться в сторону возобновляемой энергетики.
«Несмотря на все разговоры об удешевлении, энергия в Европе остается самой дорогой. В Европе в тех странах, которые лидируют по выработке возобновляемой энергии, это Германия и Дания, самые высокие тарифы на электричество. При этом в той же самой Германии самая дешевая энергия вырабатывается при сжигании угля. Если я не ошибаюсь, уголь составляет около 40% в общем энергобалансе. А уголь — это совсем неэкологично. Согласитесь, странно, когда с одной стороны, вы являетесь страной-лидером по выработке возобновляемой энергии, а с другой стороны, лидируете в Европе по выработке энергии из угля. Одно с другим как-то совсем не вяжется. Они заявляют о необходимости сокращения угольной генерации, но вопрос в том, чем они будут ее замещать», — продолжает директор Института национальной энергетики.
Европа хотела бы заменить угольную генерацию возобновляемой энергией, но она является очень дорогой. Во-вторых, возобновляемая энергетика нестабильна — бывают периоды, когда солнце не светит, а ветер — не дует.
«А энергию в такие моменты где-то необходимо брать. А легче всего запустить газовые электростанции. Очевидно, что газовая генерация задействована будет больше», — указывает аналитик.
Сергей Правосудов также подчеркнул, что Европа выступает против атомной энергетики, Германия планирует полностью от нее отказаться к 2022 году.
«А в соседней Франции 80% генерации энергии — это атомная генерация. То есть в Германии не будет ни одной атомной электростанции, а во Франции практически вся энергия будет вырабатываться за счет них. Это выглядит безумно. Не только немцы, но и другие страны начинают давить на французов, поскольку Париж полностью выпадает из тренда. Европа пытается заставить Францию тоже закрыть атомные электростанции. Это дикое безумие. Европа покупает очень много газа в России. Они говорят: «Мы хотим, чтобы нам поставлял газ кто-то еще». Но Россия уже занимает треть рынка. Причем в самой Европе добыча газа сокращается, она не может не сокращаться, потому что запасы газа истощаются», — объясняет собеседник агентства.
Следовательно, поставки газа из России в Европу в будущем будут лишь расти. При этом европейские страны боятся этого и заявляют о намерениях сократить поставки из РФ.
«Альтернативы российским поставкам не просматривается, тот же СПГ дороже. Да, есть страны типа Польши, которые изначально знали, что СПГ будет дороже, все равно его закупают только для того, чтобы меньше зависеть от России. Это чисто политическое решение. Я не думаю, что многие пойдут на то, чтобы закупать более дорогой продукт вместо более дешевого по политическим причинам», — резюмировал Сергей Правосудов.