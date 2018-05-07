Необходимость «Северного потока-3» связали с износом газотранспортной системы Украины

Глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил вероятность строительства «Северного потока-3», это может произойти в том случае, если на российские энергоресурсы будет соответствующий спрос со стороны стран Европы.

«Это, конечно, зависит от спроса на наш российский газ», — сказал Миллер.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что необходимо понимать, что даже после того, как будет закончен «Северный поток-2» и «Турецкий поток», как минимум 10 миллиардов кубометров газа необходимо будет транспортировать по украинской газотранспортной системе.

«Понятно, что если украинская газотранспортная система будет и дальше приходить в негодность, то придется искать иные транспортные маршруты. Не так важно, будет ли это «Северный поток-3», «Турецкий поток» или некий иной маршрут, делать в любом случае что-то придется», — отметил эксперт.

Что касается спроса на российское голубое топливо в Европе, ситуация довольно неоднозначна. С одной стороны, европейцы регулярно заявляют о намерениях полностью отказаться от углеводородов и двигаться в сторону возобновляемой энергетики.

«Несмотря на все разговоры об удешевлении, энергия в Европе остается самой дорогой. В Европе в тех странах, которые лидируют по выработке возобновляемой энергии, это Германия и Дания, самые высокие тарифы на электричество. При этом в той же самой Германии самая дешевая энергия вырабатывается при сжигании угля. Если я не ошибаюсь, уголь составляет около 40% в общем энергобалансе. А уголь — это совсем неэкологично. Согласитесь, странно, когда с одной стороны, вы являетесь страной-лидером по выработке возобновляемой энергии, а с другой стороны, лидируете в Европе по выработке энергии из угля. Одно с другим как-то совсем не вяжется. Они заявляют о необходимости сокращения угольной генерации, но вопрос в том, чем они будут ее замещать», — продолжает директор Института национальной энергетики.

Европа хотела бы заменить угольную генерацию возобновляемой энергией, но она является очень дорогой. Во-вторых, возобновляемая энергетика нестабильна — бывают периоды, когда солнце не светит, а ветер — не дует.

«А энергию в такие моменты где-то необходимо брать. А легче всего запустить газовые электростанции. Очевидно, что газовая генерация задействована будет больше», — указывает аналитик.

Сергей Правосудов также подчеркнул, что Европа выступает против атомной энергетики, Германия планирует полностью от нее отказаться к 2022 году.

«А в соседней Франции 80% генерации энергии — это атомная генерация. То есть в Германии не будет ни одной атомной электростанции, а во Франции практически вся энергия будет вырабатываться за счет них. Это выглядит безумно. Не только немцы, но и другие страны начинают давить на французов, поскольку Париж полностью выпадает из тренда. Европа пытается заставить Францию тоже закрыть атомные электростанции. Это дикое безумие. Европа покупает очень много газа в России. Они говорят: «Мы хотим, чтобы нам поставлял газ кто-то еще». Но Россия уже занимает треть рынка. Причем в самой Европе добыча газа сокращается, она не может не сокращаться, потому что запасы газа истощаются», — объясняет собеседник агентства.

Следовательно, поставки газа из России в Европу в будущем будут лишь расти. При этом европейские страны боятся этого и заявляют о намерениях сократить поставки из РФ.