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Сын Оксаны Фандеры опроверг экстренную госпитализацию актрисы
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    Сын Оксаны Фандеры опроверг экстренную госпитализацию актрисы

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    Сын Оксаны Фандеры опроверг экстренную госпитализацию актрисы

    Москва, 7 мая. Сын актрисы Оксаны Фандеры опроверг госпитализацию матери в Москве.

    Ранее появилась информация о том, что известную актрису госпитализировали в столичную больницу с острой болью в животе. Как сообщали ряд СМИ, у звезды выявили острый панкреатит, однако от операции она отказалась. Анонимные источники сообщили, что Фандера намерена отправиться в частную клинику.

    Сын актрисы опроверг эти слухи, пишут «Народные новости». Иван Янковский отметил, что «все это ерунда и полная чушь».

    В конце апреля друг госпитализированного в Москве Армена Джигарханяна опроверг сообщения СМИ о том, что артист впал в кому.

    Автор: Катерина Тимошенская
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