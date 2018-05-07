Сын Оксаны Фандеры опроверг экстренную госпитализацию актрисы

Москва, 7 мая. Сын актрисы Оксаны Фандеры опроверг госпитализацию матери в Москве.

Ранее появилась информация о том, что известную актрису госпитализировали в столичную больницу с острой болью в животе. Как сообщали ряд СМИ, у звезды выявили острый панкреатит, однако от операции она отказалась. Анонимные источники сообщили, что Фандера намерена отправиться в частную клинику.

Сын актрисы опроверг эти слухи, пишут «Народные новости». Иван Янковский отметил, что «все это ерунда и полная чушь».

В конце апреля друг госпитализированного в Москве Армена Джигарханяна опроверг сообщения СМИ о том, что артист впал в кому.