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Власти Германии подтвердили визит Меркель в Сочи в мае
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    Власти Германии подтвердили визит Меркель в Сочи в мае

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    Власти Германии подтвердили визит Меркель в Сочи в мае

    Берлин, 7 мая. Правительство Германии подтвердило визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи 18 мая. Об этом в понедельник заявили в правительстве ФРГ.

    «На правительственном брифинге заместитель официального представителя федерального правительства Ульрике Деммер только что подтвердила, что поездка в Сочи состоится 18 мая. Остальная информация с нашей стороны будет обнародована позднее», — пояснил представитель кабинета министров РИА Новости.

    Напомним, что ранее о визите Меркель в Россию заявил помощник президента Юрий Ушаков. Немецкая сторона со своей стороны отметила, что канцлер находится в постоянном контакте с Путиным. О чем конкретно пойдет речь на встречи лидеров двух стран — пока неизвестно.

    Ранее сообщалось, что Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко могут провести встречу 10 мая.

    Автор: Антон Соколов
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