Главы поместных церквей выступили против идеи Порошенко об автокефалии на Украине

Киев, 7 мая. На Украине высказались против создания «единой автокефальной церкви» в государстве. Об этом рассказал управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

Как пишет «Парламентская газета», по его словам, представители поместных православных церквей не поддержали инициативу президента Украины Петра Порошенко. Как пишут украинские СМИ, предстоятели и архиереи поместных церквей выражают обеспокоенность происходящим. Он подчеркнул, что они «с удивлением, волнением, а иногда и с возмущением воспринимают все это и выражают свое несогласие».

Ранее стало известно, что Константинопольский патриархат не готов предоставить Украине автокефалию, так как в решении этого вопроса будет принимать участие выступающая против РПЦ.