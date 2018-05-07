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Украина
Главы поместных церквей выступили против идеи Порошенко об автокефалии на Украине
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    Главы поместных церквей выступили против идеи Порошенко об автокефалии на Украине

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    Главы поместных церквей выступили против идеи Порошенко об автокефалии на Украине

    Киев, 7 мая. На Украине высказались против создания «единой автокефальной церкви» в государстве. Об этом рассказал управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

    Как пишет «Парламентская газета», по его словам, представители поместных православных церквей не поддержали инициативу президента Украины Петра Порошенко. Как пишут украинские СМИ, предстоятели и архиереи поместных церквей выражают обеспокоенность происходящим. Он подчеркнул, что они «с удивлением, волнением, а иногда и с возмущением воспринимают все это и выражают свое несогласие».

    Ранее стало известно, что Константинопольский патриархат не готов предоставить Украине автокефалию, так как в решении этого вопроса будет принимать участие выступающая против РПЦ.

    Главы поместных церквей выступили против идеи Порошенко об автокефалии на Украине

    Автор: Анна Иванова
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