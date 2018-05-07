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Снесенный на Украине бронзовый памятник Ленину пустят с молотка
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    Снесенный на Украине бронзовый памятник Ленину пустят с молотка

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    Снесенный на Украине бронзовый памятник Ленину пустят с молотка

    Киев, 7 мая. Бронзовый памятник Владимиру Ленину, который был демонтирован в ходе декоммунизации на Украине, выставлен на аукцион. Об этом говорится в объявлении в электронной базе госзакупок Prozorro.

    Скульптуру на аукцион выставило управление жилищно-коммунального хозяйства городского совета Изюма Харьковской области. Аукцион должен будет пройти 17 мая.

    Как стало известно, высота памятника составляет 3,75 метра. Он был отлит в Киеве. В объявлении не сказано, где раньше находилась данная скульптура. Начальная цена составляет 522,5 тысячи гривен, что составляет порядка 20 тысяч долларов.

    Автор: Дарья Смолина
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