Снесенный на Украине бронзовый памятник Ленину пустят с молотка

Киев, 7 мая. Бронзовый памятник Владимиру Ленину, который был демонтирован в ходе декоммунизации на Украине, выставлен на аукцион. Об этом говорится в объявлении в электронной базе госзакупок Prozorro.

Скульптуру на аукцион выставило управление жилищно-коммунального хозяйства городского совета Изюма Харьковской области. Аукцион должен будет пройти 17 мая.

Как стало известно, высота памятника составляет 3,75 метра. Он был отлит в Киеве. В объявлении не сказано, где раньше находилась данная скульптура. Начальная цена составляет 522,5 тысячи гривен, что составляет порядка 20 тысяч долларов.