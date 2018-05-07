Вооруженный ножом мужчина поджег детский сад в Татарстане

Москва, 7 мая. В городе Альметьевске в Татарстане минувшей ночью вооруженный ножом мужчина проник в детский сад и напал на женщину-сторожа.

«Разбил неизвестный мужчина стекло с ножом, женщина 60 лет находится в больнице — ножевые ранения...» — приводит ТАСС комментарий главы Альметьевского муниципального района Айрата Хайруллина.

С какой целью злоумышленник проник в здание, пока неизвестно. Возможно, пытаясь скрыть следы взлома, мужчина устроил в детском саду пожар. Прибывшим на место ЧП пожарным удалось ликвидировать возгорание за несколько минут после поступления сигнала, отмечает «Пятый канал».

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В Альметьевске задержали подозреваемого в нападении на детский садhttps://t.co/RevPGHpl6m pic.twitter.com/ZzTKo44lsF — Альметьевск ТВ (@AlmetTv) May 7, 2018

Около 13.00 по московскому времени стало известно, что злоумышленника задержали.