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Вооруженный ножом мужчина поджег детский сад в Татарстане
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    Вооруженный ножом мужчина поджег детский сад в Татарстане

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    Вооруженный ножом мужчина поджег детский сад в Татарстане

    Москва, 7 мая. В городе Альметьевске в Татарстане минувшей ночью вооруженный ножом мужчина проник в детский сад и напал на женщину-сторожа. 

    «Разбил неизвестный мужчина стекло с ножом, женщина 60 лет находится в больнице — ножевые ранения...» — приводит ТАСС комментарий главы Альметьевского муниципального района Айрата Хайруллина.

    С какой целью злоумышленник проник в здание, пока неизвестно. Возможно, пытаясь скрыть следы взлома, мужчина устроил в детском саду пожар. Прибывшим на место ЧП пожарным удалось ликвидировать возгорание за несколько минут после поступления сигнала, отмечает «Пятый канал»

    Около 13.00 по московскому времени стало известно, что злоумышленника задержали. 

    Автор: Федор Веснин
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