Вашингтон, 7 мая. Проводимому Минюстом США под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера масштабному расследованию о якобы имевшем место «российском вмешательстве» во время президентских выборов в США был нанесен тяжелый удар с неожиданной стороны — во время судебных слушаний о «связях с Россией» руководителя избирательной кампании будущего президента Трампа Пола Манафорта представитель обвинения превратился в обвиняемого: настолько судью рассердили методы, применяемые командой Мюллера в ходе расследования.

Напомним, еще до того, как на Трамп выиграл выборы, на Манафорта посыпались обвинения в «связях с Россией» — наиболее нескромные в выражениях враги Трампа открыто заявляли, что Манафорт, мол, «получал деньги от русских» и «выполнял функции связного» между Трампом и Кремлем. Поводом для этого стали расследования, касающиеся периода работы Манафорта на Украине — там известный американский лоббист консультировал Партию регионов и поддерживал идущего к креслу президента Украины Виктора Януковича — а раз Янукович был в нормальных отношениях с Москвой, то вот она — «рука Кремля», рассудили враги Трампа в США.

«Ваше расследование включило в себя факты и обстоятельства, касающиеся еще 2005 года, займов Манафорта в нескольких банках и его якобы ложных заявлений — все это включено в отдельное расследование, которое находится в ведомстве министерства юстиции. Какое отношение это имеет к обвинениям, выдвигаемых в адрес Манафорта сейчас?» — задал судья Эллис вопрос представителю обвинения Майклу Дрибену.

Судье пришлось несколько раз повторить свой вопрос, прежде чем увиливающий Дрибен признал — дела 2005 года относятся к делу о «вмешательстве в выборы» разве что «в очень широком смысле», а Манафорт как лоббист работал не с российскими, а в основном с украинскими клиентами. Однако, заявил представитель прокуратуры, «это дело находится в ведении министерства юстиции — а команда спецпрокурора тоже относится к Минюсту США» — а следовательно, по версии спецпрокурора, располагает властью для того, чтобы трактовать или комбинировать свои дела так, как это будет угодно Минюсту.

Такая постановка вопроса стала поводом для суровой отповеди со стороны 77-летнего чернокожего судьи Томаса Эллиса, который отметил, что не позволит разворачиваться в суд «войне» или «преследованию против Трампа» вне законных норм.

«В этой стране мы не хотим, чтобы кто бы то ни было обладал безграничными полномочиями. Мы не хотим, чтобы судьи обладали неограниченными полномочиями. Мы не хотим, чтобы чиновники обладали неограниченными полномочиями. Мы не хотим, чтобы кто-либо, включая президента США, обладал неограниченными полномочиями, — приводит All News Pipeline слова федерального судьи США. — И уж точно вам вряд ли удастся убедить меня в том, что специальный прокурор обладает неограниченными полномочиями делать, что ему вздумается».

Не останавливаясь на этом, судья продолжил громить Дрибена, спросив его про бюджет расследования «российского вмешательства» в американские выборы.

«Вам выделили 10 миллионов долларов на расследование, не так ли?» — «Да, господин судья, полагаю, что что-то в этом роде» — «И сколько вы уже потратили?» — «Простите, я не уполномочен обсуждать вопросы бюджета расследования» — «Тогда ответьте мне на вопрос — а вы можете хотя бы приблизительно обозначить сроки завершения вашего расследования» — «Полагаю, что я не уполномочен… не могу назвать сроки завершения расследования», — признал прокурор.

Между делом судья напомнил ему, что даже он не имел возможности ознакомиться с большей частью материалов дела — примерно 75% материалов, по его словам, вырезаны или отредактированы. Судья отмел стандартные возражения — «эти доказательства секретны» — заявив, что готов дать специальные обязательства для ознакомления с ними.

«Вас, я надеюсь, не удивит, что федеральный судья обладает полным правом доступа, — отметил Эллис. — На самом деле, я и сейчас веду несколько дел о шпионаже».

Отметим, как уже писало Федеральное агентство новостей, в последние несколько недель дела у расследования спецпрокурора Мюллера, которое было призвано доказать «российское вмешательство» на выборах 2016 года в США, пошли совсем плохо — рассекреченная часть доклада Мюллера показала, что более чем за год его команде не удалось найти никаких доказательств.

А позже нанесла удар российская компания Concord Management — ее юристы потребовали от США раскрыть историю вмешательств в политику иностранных государств с американской стороны, начиная с 1945 года. Политологи отмечают, что такая постановка вопроса может полностью отбить у американской стороны желание «копать поглубже» в деле о «вмешательстве в американские выборы» — как отметил военный политолог Андрей Кошкин, точно то же произошло с «делом Скрипаля» в Британии, когда Россия начала задавать вопросы.