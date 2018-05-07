Аэробус с отказавшим двигателем экстренно сел в Берлине

Берлин, 7 мая. В берлинском аэропорту «Тегель» совершил внеплановую посадку пассажирский самолет. По информации газеты Berliner Morgenpost, у воздушного судна немецкой авиакомпании Lufthansa, следовавшего в Хельсинки из Мюнхена, произошел отказ одного из двигателей.

Как рассказал журналистам представитель аэропорта, около 10.00 по местному времени (11.00 мск) Airbus 321 с одним работающим двигателем экстренно приземлился в Берлине. Ни один человек в результате случившегося не пострадал.

Всего на борту находились 158 человек включая членов экипажа. Сейчас специалисты оценивают техническое состояние воздушного судна.