Сирия новости 7 мая 16.30: бои между «Ахрар аш-Шам» и ССА в районе Аль-Баба, в Даръа образована новая радикальная коалиция

Сирия, 7 мая. В районе Аль-Баба зафиксированы бои между «Ахрар аш-Шам» и ССА, группировки провинции Даръа объединились в коалицию «Буркан аль-Харра», в Идлиб вошел конвой ВС Турции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Даръа.

«Исламское государство»1: ведет бои с ССА в Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с «Ахрар аш-Шам» в Алеппо, противостоит ИГ1 в Даръа.

«Ахрар аш-Шам»: противостоит ССА в Алеппо.

Провинция Алеппо

На юго-западе провинции Алеппо неизвестные ликвидировали главаря формирования «Халаф Нусра аль-Ислам» Хусейна Али аль-Жавиша. Об этом пишет информационное агентство Almanar News. Ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за нападением на боевика.

Недалеко от населенного пункта Аль-Баб зафиксированы боестолкновения между радикальными исламистами Сирийской свободной армии (ССА), недавно эвакуированными из Восточного Каламуна, и «Ахрар аш-Шам». О боях сообщает Al-Masdar News.

Провинция Даръа

Недалеко от административного центра провинции Даръа продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Информационное агентство Almanar News пишет, что несколько группировок, базирующихся в окрестностях столицы региона, объединились в коалицию под названием «Буркан аль-Харра».

В западной части Даръа не прекращаются перестрелки между Сирийской свободной армией (ССА) и подконтрольной «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид».

Провинция Идлиб

Местный источник пишет в Telegram (@dorarsite), что через пограничный переход Кафр Люсин на территорию Сирии вошел военный конвой ВС Турции, в составе которого несколько десятков машин, а также БМП и БТР.

ВКС РФ и Сирийская арабская армия (САА) продолжают наносить удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» на юге провинции Идлиб. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@ScottLucas_EA), что российская авиация бьет по исламистам в окрестностях Джиср аш-Шугура.

Провинция Хама

Несколько автобусов с боевиками, эвакуированными из пригородов Дамаска, достигли населенного пункта Калаат аль-Мудик провинции Хама, передает местный Telegram-канал (@todayinsyria). Напомним, исламисты, базировавшиеся к югу от сирийской столицы, сдали свои позиции Сирийской арабской армии (САА) и получили возможность выехать в Идлиб и Алеппо.

В северной части провинции Хама продолжают работать ВКС РФ. Ранее сообщалось, что российская авиация уничтожила несколько военных объектов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от городов Аль-Латамина и Кафр Зета.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)