Они все видят: в Совфеде рассказали, почему на Западе Путина считают сильнейшим мировым лидером

Самым сильным лидером в мире считают Владимира Путина жители Италии, Франции и Германии. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который провела компания IFop по заказу агентства Sputnik.

Таким образом, на первое место Путина поставили свыше трети немцев, итальянцев и французов.

Как отмечает в интервью Федеральному агентству новостей член Совета Федерации РФ Сергей Лисовский, Владимир Путин сегодня — единственный лидер, способный на самостоятельные решения.

«Дело в том, что в западной демократии существует серьезная проблема, — говорит сенатор. — Все лидеры западных стран выращены под руководством Госдепа Соединенных Штатов. Среди них нет независимых глав государств. Они несвободны в любых своих решениях. Путин — единственный президент, который может позволить себе самостоятельное решение, принятое в интересах России. У людей по всему миру, безусловно, это вызывает уважение. Они все видят. Видят, как на самом деле развивается ситуация в мире, что бы там ни писали западные СМИ».

В ходе исследования социологи предлагали людям ответить всего на один вопрос: «Кого вы считаете самым сильным лидером в мире в настоящий момент?»

В результате 34% граждан Германии, 38% жителей Италии и 34% французов рассказали, что, по их мнению, сильнейшим среди глав государств сегодня является президент России Владимир Путин. Такой же позиции придерживаются около четверти жителей Соединенных Штатов и Великобритании.

В США и Соединенном Королевстве предпочтение отдали Дональду Трампу — он, согласно рейтингу, — на втором месте. За него проголосовали 43% американцев и 33% британцев. Среди граждан Франции, Германии и Италии Трамп набрал 25%, 27% и 29% соответственно.

Третьим среди сильнейших мировых лидеров стал председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. Больше всего поклонников у него в Германии — за главу КНР здесь проголосовали 19% граждан. Чуть меньше голосов за него отдали во Франции (17%) и Италии (13%). Не обошли вниманием Си Цзиньпина также 9% британцев и 4% американцев.

В США и Великобритании такие же результаты и у Ангелы Меркель. Она занимает четвертое место. Французы, как и британцы, отдали ей 9% голосов. Чуть более лояльными оказались жители родной Германии — здесь за канцлера проголосовали 12% опрошенных. Как выяснилось, больше, чем на родине, Меркель чтят только в Италии — в этой стране она набрала 13% голосов.

Социологический опрос компания IFop проводила с 22 по 27 марта во Франции, Германии, Италии, США и Великобритании. Свое мнение в отношении мировых лидеров высказали свыше пяти тысяч человек старше 18 лет.