Киев, 7 мая. Цена импортного газа для Украины превысила отметку в 300 долларов, что произошло впервые за три года.

Средняя цена импортного природного газа в апреле 2018 года составила 310 долларов за 1 тыс. куб. м. против 275 долларов по показателям марта. Информация, подкрепленная ссылкой на данные Государственной фискальной службы, появилась на сайте Министерства экономического развития и торговли.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 апреля 2018 года, которая составляет 8099,8 грн, или 309,9 долл., за 1 тыс. куб. м.», — указано в сообщении.

Ранее известно, что в следствие государственного переворота на Украине в феврале 2014 года значительно ухудшились российско-украинские отношения, что напрямую повлияло на договор о поставках и транзите газа между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», который был подписан 19 января 2009 года и устанавливал цену покупки природного газа для Украины. С 3 апреля 2014 года были отменены все скидки для Украины, не признанные правительством. Несмотря на неуплату, Россия продолжала поставки, что привело к крупной задолженности в $4 млрд 458 млн.

В результате, украинская сторона заявила о прекращении договоренности поставок российского газа, перейдя на покупки у европейских государств, переплачивая почти на 34% против цен, установленных Россией. Что, в свою очередь привело к повышению тарифов на коммунальные услуги и ударило по бюджету граждан Украины.