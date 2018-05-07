Черкассы, 7 мая. Семилетний ребенок стал самым молодым миллионером на Украине в минувшем году. Об этом в понедельник рассказал исполняющий обязанности председателя государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирослав Продан.

По его словам, наибольшее количество миллионеров — 2270 плательщиков налогов — составляют украинские граждане в возрасте, начиная от 45 лет. При этом самому молодому налогоплательщику, задекларировавшему денежных доход более 1 миллиона гривен, исполнилось 7 лет, он живет в Черкассах.

Продан подчеркнул, что практически 44% от общего количества миллионеров находятся на налоговом учете в украинской столице, а среди лидеров по данному показателю также Харьковская, Днепропетровская, Киевская и Одесская области.

Он добавил, что только один украинец задекларировал доход в размере свыше 1 миллиарда гривен.